هل يتم صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي عيد الأضحى 1443 بعد صدور أمر ملكي بصرف راتبين

من قِبل سمو خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز” تم صدور أوامر ملكية 1443 اليوم، وأهم ما جاء في نص الأمر الملكي بأنه سوف يتم صرف راتبين لمُستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور وأيضاً ومُستفيدي برنامج حساب المواطن ودعم صغار مُربي الماشية، وبالتزامن مع الإعلان عن الأمر الملكي اليوم كان هُناك تساؤلات عِدة بشأن مكرمة الضمان الاجتماعي، وتساءل المُستفيدين “هل يتم صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي المطور عيد الأضحى 1443” بعد صدور أمر ملكي بصرف راتبين؟ سوف نُجيب على ذلك تفصيلاً أدناه.

أخبار الضمان الاجتماعي مطور 1443

اليوم صدر أمر ملكي عاجل من قِبل “الملك سلمان بن عبد العزيز” بخصوص الضمان الاجتماعي 1443، وتم الإعلان خلال المرسوم الملكي أنه سوف يتم صرف راتبين لمُستفيدي الضمان الاجتماعي، ولذلك تساءل العديد من المُستفيدين هل “المعاش الإضافي يشمل الضمان القديم والمطور”، وذلك حيث أوضح المُتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية أنه سوف يتم صرف راتبين لمُستفيدي الضمان القديم والمطور لمرة واحدة فقط خلال عام الجارِ 1443 – 1444 هـ المُوافق 2022 مـ.

هل يوجد مكرمة عيد الأضحى 2022 – 1443؟

للحديث عن مكرمة الضمان الاجتماعي فجدير بالذكر أن هذا الأمر بالكاد يشغل بال العديد من المُواطنين الذين لم يقوموا بصرف مكرمة الملك سلمان حتى وقتنا هذا، ولذلك يتساءل المُواطنين بالمملكة وتحديداً مُستفيدي الضمان الاجتماعي “ما هي حقيقة صرف مكرمة الضمان الاجتماعي”، وذلك حيث لم يتم الإعلان رسمياً هل يتم صرف مكرمة الضمان قبل عيد الأضحى أم لا، وإليكم تفاصيل مكرمة الملك سلمان: