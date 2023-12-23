مكة المكرمة ومحافظات الجموم وبحرة تستعد لاستقبال أمطار غزيرة ورياح شديدة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة مكة المكرمة، ومحافظات: الجموم وبحرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية وأوضح المركز أن الحالة قد تستمر حتى الساعة ال 12 مساء.

ويأتي هذا التحذير في إطار حرص المركز على سلامة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم أثناء هطول الأمطار.

إرشادات من المركز للوقاية من حالة الطقس السيئ

وعليه، فإن المواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة بهذه الحالة الجوية يجب عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم، وذلك من خلال ما يلي:-

متابعة تقارير الطقس الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، مع تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال سقوط الأمطار، والقيادة بحذر وعدم الاقتراب من المجاري المائية، مع الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار في حالة الرياح الشديدة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها الصادر يوم أمس، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الرياض، القصيم، الشرقية، جازان، نجران، عسير، الباحة، وتكون أحيانا مصحوبة بهبات قوية تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وتوقع التقرير أيضا أن تشهد مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الرياض، القصيم، الشرقية، جازان، نجران، عسير، الباحة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة السرعة.