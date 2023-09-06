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مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة.. تعرف عليها

جيهان مصطفى

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة 47 مئوية بينما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 13 مئوية.

- صورة 1 - مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة.. تعرف عليها

مكة المكرمة - مصدر الصورة: حساب المركز الوطني للأرصاد على موقع X

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وأشار المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم الأربعاء: مكة المكرمة سجلت 47 مئوية، بينما الأحساء 46 درجة؛ وسجلت المدينة المنورة والدمام وينبع وحفر الباطن 45 مئوية.

أما عن درجات الحرارة الصغرى فسجلت السودة 13 درجة مئوية، تليها أبها 17 درجة، والباحة 18 درجة، والطائف 20 مئوية.

أما عن جدة والدمام وجازان والقنفذة والوجه فهم الأعلى رطوبة بنسبة 85%.

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جيهان مصطفى

صحفية مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام، وفي مرحلة تحضير الماجستير.

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