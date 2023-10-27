مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تناقش حوكمة البيانات الإدارية الخاصة بالاتجار بالأشخاص

دشنت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في مقرها بهيئة حقوق الإنسان ورشة عمل لمدة ٤ أيام، لمناقشة حوكمة البيانات الإدارية الخاصة بالاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

شعار لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص _ مصدر الصورة: موقع العربية

وتواجد في الورشة عددٌ من المختصين في الجهات المشكّلة في اللجنة، حيث تضمنت تطبيق المفاهيم الأساسية من معيار التصنيف الدولي للبيانات الإدارية الخاصة بالاتجار بالأشخاص.

وشهدت جلسات الورشة تأكيد أهمية البيانات الإدارية حول الاتجار بالأشخاص، ومعيار التصنيف الدولي للبيانات الإدارية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص (ICS-TIP)، وأساسيات جمع البيانات وإدارتها وحماية بيانات الاتجار بالأشخاص ومشاركتها، وتحليل وتقديم بيانات الاتجار بالأشخاص.

وجاءت الورشة التي قدمها خبراء دوليون من المنظّمة الدولية للهجرة بحضور رئيس قسم الحماية في المنظّمة، في إطار البرامج التدريبية المشتركة التي تقدمها لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مع المنظّمة في إطار مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة – المرحلة الثانية، القائم بين هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة.