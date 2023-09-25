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مكافحة المخدرات.. ضبط شخص لترويجه 19.4 كلجم من الحشيش المخدر في الشرقية

كمال أبو سيف

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه 19.4 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ضبط شخص لترويجه 19.4 كلجم من الحشيش المخدر ـ مكافحة المخدرات على منصة إكس

ضبط شخص لترويجه 19.4 كلجم من الحشيش المخدر ـ مكافحة المخدرات على منصة إكس

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وأكدت المديرية، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

الحرب على المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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كمال أبو سيف

كمال صابر، محافظة المنيا، مدينة ملوي، كاتب بموقع نجوم مصرية، كلية تجارة قسم إدارة الأعمال.

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