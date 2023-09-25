مكافحة المخدرات.. ضبط شخص لترويجه 19.4 كلجم من الحشيش المخدر في الشرقية
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه 19.4 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأكدت المديرية، تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
#مكافحة_المخدرات تقبض على شخص بالمنطقة الشرقية لترويجه (19.4) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/eXofk4qru3
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) September 25, 2023
الحرب على المخدرات
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.