أخبار السعودية

“مكافحة المخدرات” تُعلن عن ضبط مواطن لترويجه المخدرات في المنطقة الشرقية اليوم

مصطفى شاهين

كشفت مديرية مكافحة المخدرات السعودية، عن ضبط مواطن في المنطقة الشرقية لترويجه مواد مخدرة تُقدر بنحو 19.4 كيلو جرام من “الحشيش”، إضافة إلى بعض الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي.

متهم سعودي ووراءه كمية من المخدرات

متهم سعودي ووراءه كمية من المخدرات- المصدر: تويتر

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وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق المتهم، من أجل إحالته إلى النيابة العامة.


وأتاحت المديرية، رقم التواصل من أجل الإبلاغ عن مثل هذه الحالات في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وهو “995”، أو إمكانية التواصل على البريد الإلكتروني المتمثل في 995@gdnc.gov.sa.

وشددت الجهات على جميع المواطنين بالاتصال على أرقام “991، 999، 995” من مختلف أنحاء المملكة للإبلاغ عن حالات الترويج للمخدرات.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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