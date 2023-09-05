مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين بالمدينة المنورة لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بسبب ترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وتم القبض عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

المتهمين - مصدر الصور: حساب مكافحة المخدرات على موقع X

وتناشد الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات عن الخارجين عن القانون أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وسيتم التعامل مع كافة البلاغات بسرية تامة.