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مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين بالمدينة المنورة لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر

جيهان مصطفى

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بسبب ترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وتم القبض عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

- صورة 1 - مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين بالمدينة المنورة لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر

المتهمين - مصدر الصور: حساب مكافحة المخدرات على موقع X

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وتناشد الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات عن الخارجين عن القانون أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وسيتم التعامل مع كافة البلاغات بسرية تامة.

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جيهان مصطفى

صحفية مصرية، حاصلة على بكالوريوس إعلام، وفي مرحلة تحضير الماجستير.

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