«مكافحة المخدرات» تعلن عن فتح باب التوظيف في وظائف على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التقديم في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال، ويكون التقديم إلكترونيا من خلال منصة (أبشر – توظيف).

موعد التقديم في وظائف مكافحة المخدرات

ويبدأ التقديم على وظائف مكافحة المخدرات اعتبارا من يوم السبت الموافق 22/1/1444 هجرية والموافق 20/8/2022، ويستمر على مدار الأسبوع القادم كاملا حيث ينتهي التقديم على الوظائف يوم الخميس 27/1/1444 والموافق 25/8/2022.



الشروط العامة للتقديم على وظائف مكافحة المخدرات

نعرض لكم الشروط العامة للتقديم في وظائف مكافحة المخدرات في النقاط الآتية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حسن السمعة والسير والسلوك.

ألا يكون المتقدم محكوما عليه في قضية تخل بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه في وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

ألا يكون المتقدم قد سبق إنهاء خدمته من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

ألا يكون المتقدم موظفا بالقطاع الحكومي.

أن يكون مؤهل المتقدم الدراسي موافقا لشروط الوظيفة التي يقدم عليها.

أن يجتاز المتقدم كل الشروط والاختبارات المقررة.

أن يكون طول المتقدم متناسبا مع وزنه وفقا لما تقرره اللائحة الطبية.

المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة من وظائف مكافحة المخدرات

تختلف المؤهلات المطلوبة للتقديم على كل وظيفة من وظائف مكافحة المخدرات ونعرضها لكم في النقاط الآتية:

رتبة وكيل رقيب: يشترط للمتقدم أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس (4 سنوات) في تخصص (إدارة مالية، علم المعلومات، إحصاء).

رتبة عريف: يشترط للمتقدم أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة دبلوم (سنتين) فأكثر بعد الثانوية العامة في تخصص (أمن سيبرالي، محاسبة) أو مؤهل عالي في نفس التخصص.

رتبة جندي أول: يشترط للمتقدم أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة سنة أو أكثر في تخصص (أمن سيبرالي، إدارة المخاطر)، أو مؤهل أعلى في نفس التخصص.

رتبة جندي: يشترط للمتقدم أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

رابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات

ويكون التقديم على وظائف مكافحة المخدرات إلكترونيا عبر منصة (أبشر – توظيف)، وذلك من خلال هذا الرابط.