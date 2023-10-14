مكافحة المخدرات بمحافظة طريف تقبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

استطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، أن تقبض على مواطن بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية بعد أن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر.

القبض على مواطن- مصدر الصورة: "حساب مكافحة المخدرات على تويتر"

وقد تم القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال بقية التحقيقات ومن ثم توقيع العقوبة اللازمة عليه.

ومن جانبها فقد حثت الجهات الأمنية بالمملكة المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي معلومات تتوفر لديهم عن النشاطات التي تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة.

#مكافحة_المخدرات تقبض على شخص بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/lmYMdFnEBV — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) October 13, 2023

وذلك عن طريق الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني 995 @ gdnc. gov. sa، وقد أكدت الجهات الأمنية أنها سوف تقوم بمعالجة جميع البلاغات الواردة إليها بسرية تامة.