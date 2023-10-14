أخبار السعودية

مكافحة المخدرات بمحافظة طريف تقبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

أحمد أبو الدهب

استطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، أن تقبض على مواطن بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية بعد أن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر.

القبض على مواطن- مصدر الصورة: "حساب مكافحة المخدرات على تويتر"

وقد تم القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال بقية التحقيقات ومن ثم توقيع العقوبة اللازمة عليه.

ومن جانبها فقد حثت الجهات الأمنية بالمملكة المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي معلومات تتوفر لديهم عن النشاطات التي تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة.

وذلك عن طريق الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني 995 @ gdnc. gov. sa، وقد أكدت الجهات الأمنية أنها سوف تقوم بمعالجة جميع البلاغات الواردة إليها بسرية تامة.

Avatar of أحمد أبو الدهب
أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل