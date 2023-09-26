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مكافحة المخدرات بالمملكة: القبض على شخص لترويجه 19.4 كيلو جرام من الحشيش بالمنطقة الشرقية

أحمد أبو الدهب

استطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم أن تقبض على مواطن بالمنطقة الشرقية بعد قيامه بترويج حوالي 19.4 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وعدد من الأقراص التي تخضع لتنظيم التداول الطبي، وقد تم القبض على المتهم وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لتوقيع العقوبة المستحقة عليه.

- صورة 1 - مكافحة المخدرات بالمملكة: القبض على شخص لترويجه 19.4 كيلو جرام من الحشيش بالمنطقة الشرقية

القبض على مواطن- مصدر الصورة: "صحيفة عاجل"

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ومن جانبها فقد ناشدت الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي معلومات تتوفر لديهم عن النشاطات التي لها صلة بتهريب أو ترويج المواد المخدرة.

وذلك عن طريق الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو من خلال إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني 995 @ gdnc. gov. sa، وسوف تقوم الجهات الأمنية بمعالجة جميع البلاغات الواردة إليها بسرية تامة.

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أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

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