مكافحة المخدرات بالمملكة: القبض على شخص لترويجه 19.4 كيلو جرام من الحشيش بالمنطقة الشرقية

استطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم أن تقبض على مواطن بالمنطقة الشرقية بعد قيامه بترويج حوالي 19.4 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وعدد من الأقراص التي تخضع لتنظيم التداول الطبي، وقد تم القبض على المتهم وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لتوقيع العقوبة المستحقة عليه.

القبض على مواطن- مصدر الصورة: "صحيفة عاجل"

ومن جانبها فقد ناشدت الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي معلومات تتوفر لديهم عن النشاطات التي لها صلة بتهريب أو ترويج المواد المخدرة.

وذلك عن طريق الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو من خلال إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني 995 @ gdnc. gov. sa، وسوف تقوم الجهات الأمنية بمعالجة جميع البلاغات الواردة إليها بسرية تامة.