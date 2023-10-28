أخبار السعودية

مقهى قروث بتبوك ينظم أمسية أدبية بعنوان حبكة خيال

آياتي خيري

شهدت مدينة تبوك تنظيم أمسية ثقافية تحت عنوان ” حبكة خيال” بمقهى قروث الأدبي، وذلك في إطار مبادرة ( الشريك الأدبي) التي تحظى بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة.

أمسية حبكة خيال

صور من أمسية حبكة خيال _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وتضمنت الأمسية مفهوم الخيال العلمي الذي يدور حول مفهوم المفارقة على الشخصيات، وورشة عمل تفاعلية للحضور في كتابة القصص القصيرة.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الشريك الأدبي تأتي من أجل الإسهام في رفع الوعي الثقافي لجميع الفئات العمرية بمنطقة تبوك وتعزيز الحراك الأدبي، ضمن مسارات أدبية يبرع في تنفيذها شركاء الهيئة من مقاهي ومراكز.

Avatar of آياتي خيري
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل