مقهى قروث بتبوك ينظم أمسية أدبية بعنوان حبكة خيال

شهدت مدينة تبوك تنظيم أمسية ثقافية تحت عنوان ” حبكة خيال” بمقهى قروث الأدبي، وذلك في إطار مبادرة ( الشريك الأدبي) التي تحظى بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة.

صور من أمسية حبكة خيال _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وتضمنت الأمسية مفهوم الخيال العلمي الذي يدور حول مفهوم المفارقة على الشخصيات، وورشة عمل تفاعلية للحضور في كتابة القصص القصيرة.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة الشريك الأدبي تأتي من أجل الإسهام في رفع الوعي الثقافي لجميع الفئات العمرية بمنطقة تبوك وتعزيز الحراك الأدبي، ضمن مسارات أدبية يبرع في تنفيذها شركاء الهيئة من مقاهي ومراكز.