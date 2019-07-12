رابط الاستعلام عن المستفيدين من مقطوعة شهر ذي القعدة بالسجل المدني 1440هـ

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإعلان عن أسماء المستفيدين من مقطوعة شهر ذي القعدة بالسجل المدني 1440هـ، وقالت الوزارة أنها قامت بإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين منها مباشرة، وأن هذه الأسماء تم اختيارها حسب أولوية التقديم، وتمثل هذه الأسماء جزء من الحالات الموجودة على قوائم الانتظار، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بعرض شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، وكذلك رابط التسجيل والاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على مقطوعة شهر ذي القعدة بالسجل المدني 1440هـ

لا يقل سن المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن 35 عاماً. قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي سنوياً. كان الهدف الرئيسي من برنامج المساعدة المقطوعة هو تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين السعوديين محدودي الدخل. يتم تحديد القيمة المالية للمساعدة المقطوعة حسب عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة الشهري. للحصول على المقطوعة يجب ألا يتخطى الدخل الشهري الحد المانع للصرف. يستطيع كل مواطن التسجيل في المساعدة المقطوعة من خلال الرابط الذي خصصته وزارة العمل لذلك.

رابط الاستعلام عن مقطوعة شهر ذي القعدة بالسجل المدني 1440هـ

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بتخصيص رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وكان الغرض من ذلك هو توفير وقت وجهد المواطنين الراغبين في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل أو الاستعلام عن المقطوعة، وتمنح مقطوعة الضمان الاجتماعي بعد القيام بدراسة حالة لكل مواطن متقدم للحصول على المساعدة المقطوعة، واختيار الحالات التي تحتاج إلى إعانات عاجلة، وقالت الوزارة يستطيع كل مواطن التسجيل والاستعلام عن مقطوعة شهر ذي القعدة 1440هـ من خلال الدخول على رابط المساعدة المقطوعة.