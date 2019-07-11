رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب شهر ذي القعدة 1440هـ

تعتبر مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب، من أهم البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكان الغرض الأساسي من إنشاء المساعدة المقطوعة هو الارتفاع بمستوى معيشة المواطن السعودي محدود الدخل، وكذلك المواطنين السعوديين أصحاب معاش الضمان، وكذلك الأرامل والمطلقات الذين ليس لديهم دخل شهري مناسب، ويتم الحصول عليها بعد توفر الشروط والضوابط التي حددتها وزارة العمل في المتقدمين، حيث يتم عمل دراسة حالة لكل متقدم للحصول على هذه الإعانات، وتحديد الحالات الأكثر احتياجاً لهذه الإعانات، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بتوضيح شروط الحصول على المساعدات المقطوعة، وكذلك رابط التسجيل والاستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي.

رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتخصيص رابط للتقديم والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وطالبت جميع المواطنين الذهاب إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي للتسجيل في مساعدة الضمان الاجتماعي، وتقديم كل المستندات التي تدل على أحقيتهم في الحصول على هذه الإعانات، بعد ذلك يأخذ كل مواطن متقدم للمساعدات المقطوعة دورة في الحصول عليها، وناشدت وزارة العمل المواطنين السعوديين الغير قادرين من محدودي الدخل ومعاش الضمان، في التسجيل والاستعلام من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي تم تخصيصه من خلال وزارة العمل.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب

أن يكون المتقدم/ المتقدمة قد بلغ سن 35 عاماً. يتم صرف المساعدات المقطوعة مرة واحد خلال العام. يمكن الحصول عليها مرة أخرى بعد مرور عام من الحصول عليها آخر مرة. يجب الا يتخطى دخل أسرة المتقدم للمساعدات المقطوعة الحد المانع للصرف. أن الحد الأعلى لمقطوعة الضمان الاجتماعي 30 ألف ريال سعودي. يتم تحديد قيمة المقطوعة عن طريق تحديد عدد أفراد الأسرة، ودخل أسرة المتقدم الشهري. تمنح المساعدة المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل، وكذلك أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات.

المعاشات الضمانية والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة 1440هـ

أعلن المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك وكيل الضمان الاجتماعي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بإيداع معاشات الضمان الاجتماعي، والبرامج المساندة، في حسابات البنكية للمستفيدين مباشرة، وقال أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها بلغ 2.032.459.811 ريال سعودي، وبلغت قيمة المعاشات الضمانية لشهر ذي القعدة 1440هـ 1.397.560.189 ريال سعودي، وبلغت قيمة المبالغ المالية المخصصة من أجل غلاء المعيشة والتي تم إقرارها بقرار ملكي 340.245.000 ريال، وبلغت القيمة النقدية لإعانات من أجل الغذاء 192.545.640 ريال، والمبالغ المالية المخصصة من أجل تسديد جزء من فواتير الكهرباء السعودية 102.108.982 ريال.