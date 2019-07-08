رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني شهر ذي القعدة 1440هـ

سوف تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بالإعلان عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني عن شهر ذي القعدة 1440هـ فور صدورها، وتقوم الوزارة بوضع قيمة هذه المساعدات في الحسابات البنكية للمواطنين المستفيدين منها مباشرة، وذلك بعد قيام الضمان الاجتماعي السعودي، بعمل دراسات عن الحالات المتقدمة وتحديد الحالات التي تحتاج إلى إعانات عاجلة، ووضعها على قوائم الانتظار، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية، بتوضيح الشروط التي يجب أن تتوفر في الحالات التي تستحق المساعدات المقطوعه، ورابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذه الحالات.
شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني
- تصرف المساعدات المقطوعة للأسر السعودية الأكثر احتياجاً.
- تصرف لأصحاب الضمان الاجتماعي.
- لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاماً.
- ألا يتعدى راتب المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة الحد المانع للصرف.
- الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي.
- تحدد قيمة المساعدة المقطوعة حسب راتب المتقدم وعدد أفراد الأسرة.
- يمكن الحصول على المساعدات المقطوعة مرة أخرى، بشرط مرور عام من تاريخ الحصول عليها آخر مرة.
رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني
قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بتحديد رابط للاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة، وذلك لتوفير وقت وجهد المواطنين للذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وأيضاً لتوفير قاعدة بيانات عن كل مواطن يتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة، يمكن الرجوع إليها مرة أخرى، وهذه البيانات تضمن لنا الشفافية والموضوعية في الاختيار دون تحيز لأحد، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي خصصته وزارة العمل.
قيمة المعاشات الضمانية والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة 1440هـ
صرح الدكتور إبراهيم بن يوسف المبارك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الضمان الاجتماعي، أن الوزارة قامت بإيداع معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة في حسابات المواطنين البنكية، وقال أن إجمالي هذه المبالغ بلغ 2.2.032.459.811 ريال سعودي، وأن قيمة معاشات الضمان الاجتماعي 1.397.560.189 ريال، وقيمة المبالغ المالية لغلاء المعيشة 340.245.000 ريال، ومبالغ دعم فواتير الكهرباء 102.108.982 ريال، والمبالغ المالية الخاصة بدعم الغذاء 192.545.640 ريال.
التعليقات
ندى إلى من يهمه الأمر انا متقاعد وراتبي 6617وافراد سرتي مكونه من 10افراد وقد توظف احد الأبناء في شركه بالحد الادنى للرواتب الموظفين ومقدره اقل من اربعه ولدي بنت عزباء عمرها أكثر من34وتعاني من مرض انفصام في الشخصيه وتم استبعاد من المساعده المقطوعه بسبب الابن الذي توظف بالشركه بهذا الراتب البسيط فهل من معالجه لوضعي وصرف المساعده المقطوعه نظرا لما سلف ذكره تقديرا لحالة الاسره والظروف الإنسانيه لذا نطالب في إعادة النظرفي المعاييرمن حيث الدخل يذهب أكثر من نصفه لتسديد قروض والتزمات اخرى
حرام في مهجورات اسقطوهم وهن احق واصعب ظروف من المطلقه وليش مايسالون لان بعض المهجورات لهن قضيه عند المحكمه والاب يقول انا ماصرف عليهم برى بيتي والمسكينه ماتبي ترجع له يمكن في اشياء تخليها ماترجع يمكن انسان غير سوي
أنا من سنه 1439بتاريخ/16/3/ولسه مجاني شي
ايه اومر الضمان الجديد تجها المهجور
هل.مسجل.ضمان
انا لي سنه وست شهور تاريخ 17/ 7 /1437 ولزلت ال هذ اليوم 18/7 143
ربنا يكرمك ويظهر اسمك الفترة القادمة ولكن عليك مراجعة بياناتك وشروط المساعدة المقطوعة
استفسار عن المقطواعه الضمان الجتماعي سنة 1439
تستطيع الاستفسار عن اي شيء من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي وتقديم التماس لسرعة الحصول على المساعدة المقطوعة
الروابط ماتفتح معي والمقطوععه مانزلت لي سنه وعليها
الرابط بفتح حضرتك ممكن تدخلي ثاني وإنشاء الله الرابط يفتح
حياك ،، هالحين نظام سنتين