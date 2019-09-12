مقطوعة الضمان الإجتماعي 1441 شهر محرم من خلال رقم الهوية

تتميز مساعدة المقطوعة أنها من أبرز المساعدات المالية والتمويلية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأسر السعودية ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وتصرف المقطوعة بشكل دوري لكافة المستفيدين الذين هم على قوائم الانتظار بكل ترتيب وانتظام، من أجل تحقيق النزاهة والشفافية، وتعمل المقطوعة على مساعدة الأسر السعودية من أجل تحقيق التوزان المالي والإقتصادي، وتتميز تلك المساعدة بأنها منحة مالية تُصرف مرة واحدة في السنة للمستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار.







يذكر أن السعودية قد فرضت في العام المنصرم الضريبة المضافة، والتي أدت إلى رفع الأسعار والخدمات والمحروقات في المملكة، وقد أقرت المملكة في تلك الفترة حساب المواطن إيضاً من أجل مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

شروط الاستفادة من مساعدة المقطوعة







أن يكون سعودي الجنسية ويقيم في المملكة لمدة 12 شهر الماضية.

أن يكون عمر المستفيد أكثر من 35 عاماً.

أن لا يكون ضمن المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعي.

ضرورة الإفصاح عن كافة البيانات من أجل مطابقتها مع الجهات الرسمية.

التسجيل والإستعلام عن المقطوعة







يبحث الكثير في دولة المملكة العربية السعودية عن توقيت صرف مساعدة المقطوعة، وكيفية التسجيل للإستفادة من صرف الضمان الإجتماعي، حيث يمكنك زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي الضمان الإجتماعي، وقد تم تصميم الموقع من أجل التسهيل على المواطنين في المملكة إستخدام الموقع بكل سهولة ويسر.