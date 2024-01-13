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مقطع مضاربة مسلسل ثانوية النسيم يحدث ردود فعل متباينة على X

أحمد مراد

تداول رواد ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي X، مقطعا مرئيا من مسلسل “ثانوية النسيم” يبين مضاربة اثنين من الشبان في مشهد درامي، وتباينت ردود الفعل حول المقطع الذي ظنه كثير من النشطاء حقيقة وليس تمثيل.

مقطع ثانوية النسيم يحدث ردود فعل متباينة

مشهد مضاربة من ثانوية النسيم يتداوله رواد إكس- المصدر: منصة X

وكتب بعض المدونين يسخرون من طريقة تصوير المشهد، فقال «هشام حكمي» “التصوير والطوايق شكلها من أيام جوال باندا”.

وعلق صاحب الحساب «Sami» والذي يبدو أنه لا يعلم فكرة حول المسلسل قائلاً “أشوفها عادية جدا ما تستاهل النشر، ترى هذه طبيعة الحياة، خاصة المشادة ما فيها عنف، ولا طعن ولا إصابات، لا تحاولون كل شئ لتشويه سمعة بيئة مدارسنا، وكأن الدنيا كلها ملائكة”.

وقال صاحب الحساب «عمر» “اه هذا مسلسل جديد وليس حقيقة”.

تفاصيل مسلسل ثانوية النسيم

هو مسلسل سعودي درامي، يعتمد على عنصر التشويق، وتدور قصته حول تعيين مدرس في “ثانوية النسيم”، ويقوم بتنفيذ استراتيجية تعليمية جيدة، ومتقدمة.

ويكتشف المعلم داخل المدرسة واقعا لم يكن يتخيله، ويبدأ في مواجهة العديد من العراقيل والمعوقات في عدد من الجوانب.

والمسلسل من بطولة فهد البتيري، محمد القحطاني، هند محمد، خالد صقر، وتركي اليوسف.

وتعرض منصة شاهد المسلسل قريبا، وتجهزت لذلك بطرح البوستر الرسمي للمسلسل.

مسلسل ثانوية النسيم.. سعودي خالص
بوستر المسلسل من شاهد- المصدر: شاهد

موعد عرض #ثانوية_النسيم

وقالت منصة شاهد أن موعد عرض مسلسل ثانوية النسيم سيكون في يوم 28 يناير الجاري.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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