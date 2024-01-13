مقطع مضاربة مسلسل ثانوية النسيم يحدث ردود فعل متباينة على X

تداول رواد ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي X، مقطعا مرئيا من مسلسل “ثانوية النسيم” يبين مضاربة اثنين من الشبان في مشهد درامي، وتباينت ردود الفعل حول المقطع الذي ظنه كثير من النشطاء حقيقة وليس تمثيل.

مشهد مضاربة من ثانوية النسيم يتداوله رواد إكس- المصدر: منصة X

وكتب بعض المدونين يسخرون من طريقة تصوير المشهد، فقال «هشام حكمي» “التصوير والطوايق شكلها من أيام جوال باندا”.

التصوير والطوايق شكلها من ايام جوال الباندا😅 — هشــام حكمي (@Abo3yham) January 13, 2024

وعلق صاحب الحساب «Sami» والذي يبدو أنه لا يعلم فكرة حول المسلسل قائلاً “أشوفها عادية جدا ما تستاهل النشر، ترى هذه طبيعة الحياة، خاصة المشادة ما فيها عنف، ولا طعن ولا إصابات، لا تحاولون كل شئ لتشويه سمعة بيئة مدارسنا، وكأن الدنيا كلها ملائكة”.

وقال صاحب الحساب «عمر» “اه هذا مسلسل جديد وليس حقيقة”.

اه هذا مسلسل جديد وليس حقيقة — عمر (@nwr1021001) January 13, 2024

اشوفها عادية جدا .. ماتستاهل النشر..

ترى هذي طبييعة الحياة ..

حاصة المشادة مافيها عنف ولاطعن ولا اصابات..

لاتحاولون تنشرون كل شى لتشويه سمعة بيئة مدارسنا..

وكأن الدنيا كلها ملائكة..!! — Sami (@Sami60003155) January 13, 2024

تفاصيل مسلسل ثانوية النسيم

هو مسلسل سعودي درامي، يعتمد على عنصر التشويق، وتدور قصته حول تعيين مدرس في “ثانوية النسيم”، ويقوم بتنفيذ استراتيجية تعليمية جيدة، ومتقدمة.

ويكتشف المعلم داخل المدرسة واقعا لم يكن يتخيله، ويبدأ في مواجهة العديد من العراقيل والمعوقات في عدد من الجوانب.

والمسلسل من بطولة فهد البتيري، محمد القحطاني، هند محمد، خالد صقر، وتركي اليوسف.

وتعرض منصة شاهد المسلسل قريبا، وتجهزت لذلك بطرح البوستر الرسمي للمسلسل.

موعد عرض #ثانوية_النسيم

وقالت منصة شاهد أن موعد عرض مسلسل ثانوية النسيم سيكون في يوم 28 يناير الجاري.