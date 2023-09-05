انتشر مؤخرًا مقطع فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي يعرض قرد البابون وهو يتجول في الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية الرياض، أثار هذا المقطع الجدل وأثر على الناس بشكل كبير، حيث بدأ الكثيرون يتساءلون عن مصدر وجود قرد البابون في السعودية وما هي الأسباب وراء ظهوره في الأماكن العامة.

مقطع قرد البابون في الرياض يثير الجدل في السعودية المصدر: مدونة التقنية العربية

ظهور قرد البابون في الأماكن العامة

قد يبدو غير عاديًا رؤية قرد البابون يتجول في الشوارع العامة في المملكة العربية السعودية، عادةً ما يكون قرد البابون حيوانًا وحشيًا يعيش في المناطق البرية والغابات، وليس في البيئة الحضرية، لذا فإن ظهوره في الأماكن العامة يثير التساؤلات حول كيفية وصوله إلى هذا المكان وما هي العوامل التي أدت إلى ظهوره.

هذا القرد ماهو في الطائف في الرياض اليوم حصلته بشرق الرياض السلي معه وحده انثى عذب بالقطوه المروح ويطمر البيوت والاستراحات فوق الجدران عجزت امسكه اليوم اذا فيه احد يعرف رقم رسمي اتواصل معهم يمسكونه pic.twitter.com/OVQXB74z9F — الشمري 🇸🇦 (@dd1etm21) September 4, 2023

أسباب وجود قرد البابون في الرياض

تم نشر بيان من قبل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بشأن القرود في الرياض، تم التأكيد في البيان على أن وجود هذه القرود في المنطقة ناتج عن عمليات بيع واقتناء غير قانونية للحيوانات الفطرية، وأشار المركز إلى أن فرقه الميدانية تعمل على معالجة الوضع والتحكم في هذه الحيوانات، كما تم التأكيد على حظر بيع أو اقتناء الحيوانات الفطرية دون ترخيص، وذلك لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ودعي الجمهور إلى الإبلاغ عن أي نشاط من هذا النوع على الرقم الموحد للمركز 19914.