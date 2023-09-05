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مقطع قرد البابون في الرياض يثير الجدل في السعودية

سامي محمد

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي يعرض قرد البابون وهو يتجول في الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية الرياض، أثار هذا المقطع الجدل وأثر على الناس بشكل كبير، حيث بدأ الكثيرون يتساءلون عن مصدر وجود قرد البابون في السعودية وما هي الأسباب وراء ظهوره في الأماكن العامة.

- صورة 1 - مقطع قرد البابون في الرياض يثير الجدل في السعودية

مقطع قرد البابون في الرياض يثير الجدل في السعودية المصدر: مدونة التقنية العربية

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ظهور قرد البابون في الأماكن العامة

قد يبدو غير عاديًا رؤية قرد البابون يتجول في الشوارع العامة في المملكة العربية السعودية، عادةً ما يكون قرد البابون حيوانًا وحشيًا يعيش في المناطق البرية والغابات، وليس في البيئة الحضرية، لذا فإن ظهوره في الأماكن العامة يثير التساؤلات حول كيفية وصوله إلى هذا المكان وما هي العوامل التي أدت إلى ظهوره.

أسباب وجود قرد البابون في الرياض

تم نشر بيان من قبل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بشأن القرود في الرياض، تم التأكيد في البيان على أن وجود هذه القرود في المنطقة ناتج عن عمليات بيع واقتناء غير قانونية للحيوانات الفطرية، وأشار المركز إلى أن فرقه الميدانية تعمل على معالجة الوضع والتحكم في هذه الحيوانات، كما تم التأكيد على حظر بيع أو اقتناء الحيوانات الفطرية دون ترخيص، وذلك لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ودعي الجمهور إلى الإبلاغ عن أي نشاط من هذا النوع على الرقم الموحد للمركز 19914.

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سامي محمد

محرر فى عدد من المواقع الالكترونية المختلفة ومطور ويب متخصص فى الورد برس بجانب خبرة أكثر من 10 سنوات فى التسويق الالكترونى فى مختلف المنصات الاعلانية خريج حاسبات ومعلومات 2012.

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