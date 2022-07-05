كم مقدار راتب المعاش الإضافي الضمان الاجتماعي المطور والقديم؟

بحلول يوم الأمس الاثنين الخامس من شهر ذو الحجة 1443 هـ المُوافق الرابع من شهر يوليو 2022 مـ تم صدور أوامر ملكية سامية من قِبل الملك “سلمان بن عبد العزيز” خادم الحرمين الشريفين، وجدير بالذكر أنه صدر أمر ملكي عاجل 1443 بخصوص صرف راتبين لمُستفيدي الضمان الاجتماعي “القديم والمطور” وبرنامج حساب المواطن دعم صغار مُربي الماشية، ولذلك يتساءل العديد من المُستفيدين كم مقدار المعاش الإضافي الضمان المطور والقديم.. وفيما يلي سوف نُجيب على ذلك تفصيلاً عبر التقرير التالي.

البدء في إيداع الراتب الإضافي للضمان الاجتماعي القديم والمطور

“تم الإعلان خلال الساعات القلائل المُنصرمة أنه تم البدء في إيداع راتب المعاش الإضافي للضمان الاجتماعي للنظام القديم والمطور في حسابات المُستفيدين، وتم التوضيح من قِبل “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بأن الإيداع سوف يستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 هـ المُوافق 5 يوليو 2022 مـ”

كم مقدار المعاش الإضافي الضمان الاجتماعي المطور والقديم؟

كم زيادة الضمان الاجتماعي؟ يُعد ذلك من أكثر التساؤلات تداولاً خلال تلك الفترة وتحديداً بعد صدور الأمر الملكي من قِبل خادم الحرمين الشريفين بخصوص صرف راتب إضافي لمُستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور، وسوف نُوضح لكم أدناه مقدار راتب المعاش الإضافي للضمان المطور والقديم: