تفاصيل مقتل فتاة الزقازيق بـ15 طعنة… عودة جريمة “نيرة أشرف” من جديد

التفكك الأسري والجهل بالقوانين أم ضعف الوازع الديني هو العامل الرئيسي وراء ارتفاع مُعدل الجرائم!! مرة أخرى في سيناريو آخر شهدت الزقازيق “جريمة نيرة أشرف” أخرى، ففي الدقائق القلائل المُنصرمة وبعدد 15 طعنة قتل شاب فتاة بالقُرب من “محكمة جنايات الزقازيق”، وعبر سطورنا أدناه سوف نُسلط الضوء على خبر مقتل فتاة الزقازيق في جريمة هي مُشابهة إلى حد كبير جريمة “نيرة أشرف”.

تفاصيل حادث محكمة الزقازيق ومقتل فتاة بـ15 طعنة

مأساة “نيرة أشرف” تتكرر من جديد في “محافظة الشرقية” تحديداً في مدينة الزقازيق، حيث شهدت الشرقية اليوم واحدة هي من أبشع الجرائم على الإطلاق، حيث قام شاب بقتل طالبة في جامعة الزقازيق بعد أن وجه لها ما يُقارب من 15 طعنة بلا شفقة أو رحمة، وقام بارتكاب فعلته الشنيعة داخل إحدى العقارات التي تقع بالمُحيط القريب من محكمة جنايات الزقازيق وتحديداً في “منطقة المُنتزه”.

مقتل فتاة الزقازيق في الشرقية

وعِند النظر إلى تفاصيل مقتل طالبة جامعة الزقازيق مُنذ قليل نجد أن “وزارة الداخلية” قد تلقت بلاغاً يُشير إلى مقتل طالبة طعناً أمام أعين الكثيرين من المارة في الشوارع داخل إحدى المداخل، وبالفعل عزمت القوات الأمنية نحو المكان “محل الواقعة” واقعة مقتل طالبة الزقازيق في جريمة مُشابهة إلى جريمة نيرة أشرف، وبالفعل تم إلقاء القبض على المُتهم بارتكاب الواقعة وأيضاً “حيازة السلاح” الذي تم استخدامه في الواقعة، وبالفعل قد اعترف الشخص الذي ارتكب الواقعة بفعله لتلك الجريمة الشنعاء، وعِند النظر إلى المادة 2344 وتحديداً الفقرة الثانية منها، نجد أن عقوبة المُتهم تكون “الإعدام.