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مقاتلات سعودية تخطف الأنظار خلال تمرين “رماح النصر 2024” على طريقة قوافل الإبل

أحمد أبو الدهب

انطلقت يوم الأحد الماضي مناورات تمرين “رماح النصر 2024” في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي في المملكة العربية السعودية.

سرب مقاتلات سعودية- المصدر: "قناة العربية"

ومن جانبها فقد عرضت قناة “العربية” على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس تويتر سابقا” مقطع فيديو يظهر من خلاله مجموعة من الطائرات المقاتلة خطفت الأنظار خلال المشاركة في العرض العسكري وكان ذلك ضمن فعاليات التمرين.

وقد لفت تشكيل عسكري لمقاتلات جوية الأنظار حيث يحاكي هذا التشكيل قوافل الإبل أثناء سيرها في قلب الصحراء ليشتق اسمه منها “camals walk”.

وقد تم تنفيذ هذا التشكيل أثناء القيام بإحدى المهام التكتيكية ضمن المناورات الخاصة بالتمرين المعروف باسم “رماح النصر 2024”.

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عن الكاتب:
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أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

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