مقاتلات سعودية تخطف الأنظار خلال تمرين “رماح النصر 2024” على طريقة قوافل الإبل

انطلقت يوم الأحد الماضي مناورات تمرين “رماح النصر 2024” في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي في المملكة العربية السعودية.

سرب مقاتلات سعودية- المصدر: "قناة العربية"

ومن جانبها فقد عرضت قناة “العربية” على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس تويتر سابقا” مقطع فيديو يظهر من خلاله مجموعة من الطائرات المقاتلة خطفت الأنظار خلال المشاركة في العرض العسكري وكان ذلك ضمن فعاليات التمرين.

وقد لفت تشكيل عسكري لمقاتلات جوية الأنظار حيث يحاكي هذا التشكيل قوافل الإبل أثناء سيرها في قلب الصحراء ليشتق اسمه منها “camals walk”.

على طريقة #قوافل_الإبل..

سرب طائرات مقاتلة يخطف الأنظار خلال مشاركته في عرض عسكري ضمن فعاليات تمرين #رماح_النصر_2024@modgovksa @H_alsufayan pic.twitter.com/fSNUv4r4K4 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 8, 2024

وقد تم تنفيذ هذا التشكيل أثناء القيام بإحدى المهام التكتيكية ضمن المناورات الخاصة بالتمرين المعروف باسم “رماح النصر 2024”.