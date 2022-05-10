بالفيديو.. مفقود تبوك يلتقي بوالده والسيارة كانت دليل العثور على مكانه بعد أيامٍ من البحث والقلق

لم تكد تهدأ تفاعلات قضية الشاب السعودي الذي كان عالقاً في المغرب حتى ظهرت قضية أخرى أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية إثر اختفاء الشاب مشعل سالم العطوي الذي فُقِد في حرة (الرهاة) جنوب غرب تبوك منذ الأربعاء الماضي، قبل أن تَتمكن فِرَق البحث والإنقاذ من العثور عليه وإعادته سالماً إلى عائلته.

السيارة قادت للعثور على مفقود تبوك

وكان الشاب “مشعل العطوي” قد أنهى عمله في تبوك، وذهب لزيارة والده في قرية الرمضة، قبل أن يختفي في حرة (الرهاة) جنوب غرب تبوك يوم الأربعاء الماضي، وبعد الإبلاغ عن فقدان “العطوي” بدأت الجهات الأمنية والفرق التطوعية بالبحث عن “مفقود تبوك” حتى عثرت بالأمس على سيارته التي كانت متعطلة حيث كان قد غادرها الشاب سيراً على الأقدام، وكانت السيارة دليلاً على وجوده في مكان قريب حيث عُثر عليه بالفعل في مكان يسمى “فم قويع” بين الأخضر والمعظم وهو بصحة جيدة.

مفقود تبوك يلتقي بوالده بعد أيام من القلق والتعب

وبعد أيام من غياب العطوي والتفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الوسم #مفقود _تبوك _مشعل _العطوي، وثق مقطع فيديو لحظة لقاء الشاب السعودي مع والده داخل خيمة برفقة الجهات المختصة التي شاركت في العثور عليه، بينما دخل عليه والده فنهض من جلوسه واحتضنه.

العطوي يشكر كل من ساهم بالعثور على ابنه

وفي سياقٍ متصل عبَّر سالم العطوي والد مشعل عن شعوره بالفرح بعد لحظات القلق التي مرَّت على العائلة في غياب ابنها، كما تقدَّم “العطوي” بالشكر لكل من تابع موضوع ابنه سواءً من الجهات الأمنية أو من أهل تبوك، مؤكِّداً أنَّ مشعل بصحة جيدة وقد يتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان أكثر.