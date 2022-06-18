“مفتي” يرفض رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد| ويكشف سبب أزمة الغلاء بالمملكة

طالب مجلس الشورى السعودي خلال الأيام الماضية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 3000 ريال، لمواكبة غلاء الأسعار ورفع المعاناة عن أصحاب المعاشات بمختلف أنواعها، إلا أن الرد قوبل بالرفض خوفًا من التخصم، وأصرت المؤسسة على الالتزام بصرف الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.

تعليق الكاتب محمد مفتي

ومن جانيه، وخلال تصريحات صحفية مؤخرًا، رفض الكاتب الصحفي محمد مفتي مطالبات البعض برفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي، مؤكدًا أن رفع الرواتب والمعاشات ليس حلاً جذريًا لحل أزمة ارتفاع الأسعار ومواجها موجة الغلاء الذي اعتبرها غير مبررة من قبل التجار وأنها مصطنعة، مطالبًا بدارسة تلك الظاهرة بجميع جوانبها، من أجب مواجهته بشكل فعلي والقضاء عليها نهائيًا.

وأشار “مفتي” إلى أن الحكومة حرصت على رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية أكثر من مرة من قبل، لمواجهة موجة الغلاء ولتوفير حياة كريمة لهم، معتقدًا أن الزيادة في الراتب التقاعدي أو حتى رواتب العاملين لا يمثل حلاً جذريًا لمواجهة موجات الغلاء التي تتضاعف فترة بعد أخرى، مشددًا على أن تلك المشكلة معقدة ومتشابكة تسهم في تكونها العديد من العوامل، وهي مكلة يواجهها جميع أفراد المجتمع وليس المتقاعدين وحدهم.

خطوات حل المشكلة

البدء بفرز وتصنيف بعض السلع والخدمات الأساسية التي ارتفعت أسعارها كثيرًا. تحديد سبب الزيادة والعوامل المؤثرة في تضخمها. ومعرفة أسباب وظروف خارجة عن نطاق عمل التجار ساهمت في الارتفاع. معرفة مدى تعلق جشع بعض التجار ورغبتهم في ركوب الموجة واستغلال ظروف ارتفاع الأسعار. مواجه من يسعى من التجار للانتفاع من الغلاء.

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