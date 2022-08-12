مفاجأة غير متوقعة.. معظم النساء يعشقن هذا الرجل

قد تكون السطور التالية صادمة لكثير من النساء، وربما تجعل عقولهن تسافر في رحلة بحث عكسي في ماض عتيق، رغبة منهن في استرجاع مواقف تساعدهن في إنكار حقيقية هذه الدراسة.

عشق النساء والفتيات للرجل الرومانسي

قبل أن نسرد أي شيء عليكم قراءة المقال حتى النهاية لمعرفة حقيقة الأمر. انتشرت في الآونة الأخيرة كثير من أنواع المسلسلات الرومانسية سواء كانت مسلسلات تركي أو هندي أو مكسيكي، ومن المعروف أن النساء والفتيات هم الأكثر متابعة لهذا النوع من الأعمال.

ومن أجل ذلك، بدأ البعض يعتبر أن النساء يعشقن الرجل الرومانسي، وبدأ بالفعل بعض الشباب يفتعلوا بعض الأمور التي جعلتهم يتشبهوا بالنساء أحيانا من أجل كسب ود وإعجاب الفتيات، ولكن هناك أمرا لم ينتبه إليه أحد، وهو أن النساء يعشقن الرومانسية فعلا، لكن تلك الرومانسية التي يتخللها كثير من الصراع، وليست التي يفيض منها الغزل والتكرار والملل.

معظم النساء يعشقن هذا الرجل

كشفت دراسة تم إجراؤها على عدد كبير من النساء، عن حقيقة صادمة، وهي أن كل الفتيات والجنس الناعم عموما، لا يفضلن الرجل الذي يتقرب إليهن بشكل مبالغ فيه، ويظل يلاحقهن بكلمات الغزل وأبيات الشعر.

وأوضحت الدراسة أن النساء لا يفضلن الشخص الذي يفصح عن مشاعره ويعبر عن حبه سريعا، بداعي أن ذلك يفقد الحب هيبته، ولا يمنحهن لذة العيش في صراع غامض في محاولة الإجابة عن سؤال: هل يحبني هذا الشخص أم لا؟.

وفي المقابل أكدت الدراسة أن النساء يعشقن الرجل الذي يعاملهن بإهمال في البداية، ذلك الشخص الغامض الذي لا يعبر عن حبه بسهولة ولا يكشف مشاعره بسرعة، ودائما هذا الشخص يلفت نظر النساء إلى حد كبير.

لماذا تفضل المرأة الرجل الذي لا يعيرها اهتماما؟

هناك عدة أسباب كشفتها الدراسة، تجعل المرأة تفكر في الرجل الغامض والذي لا يهتم بها، وتترك الذي يعبر عن مشاعره وحبه صراحة، وأبرزها التالي:

الشخص الغامض دائما تصرفاته غير متوقعة ومفاجئة وهو ما تفضله المرأة.

بالنسبة للمرأة الرجل الذي لا يعيرها اهتمام يمثل تحد جديد لها ولأنوثتها تود أن تكسب ذلك التحدي وتظفر برجل مختلف عن الآخرين.

وفي المقابل ترى معظم النساء أن الرجل الذي يعبر عن مشاعره بسهولة وسرعة، يقتل حماس العلاقة ويجعل الحياة مملة، لأنه بعد وقت قليل سوف يكرر ما قاله من قبل، وكل تصرفاته ستكون متوقعة.

شاركونا رأيكم: هل تتفقون مع هذه الدراسة؟