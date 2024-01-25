مفاجأة سارة من وزير التجارة السعودي بشأن صناعة الحلال: “تقود المملكة للعالمية.. وسنجني مليارات الدولارات”

تواصل المملكة العربية السعودية التقدم في جميع المجالات خلال المرحلة الراهنة للوصول لرؤيتها التي تريدها في 2030.

وتبحث المملكة العربية السعودية لتكون رائدة في جميع المجالات “اقتصاديًا ورياضيًا، وعلميًا” خلال السنتين القادمتين، في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

القصبي: تجارة الحلال ستُدخل مليارات الدولارات للسعودية

قام ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، بتدشين منتدى مكة للحلال، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة مكة عبدالله صالح كامل، والتي شهدها مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات.

وشهد حفل التدشين حضور أيضًا عددًا من مسؤولي الدول الشقيقة ودول العالم، وأيضًا المختصين في مجال الحلال في جميع أنحاء العالم.

افتتاح معالي د.ماجد القصبي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة #الاعتماد_السعودي، لـ #منتدى_مكة_للحلال المقام خلال الفترة من 23 وحتى 25 يناير بمكة المكرمة، والذي يشارك فيه المركز مستعرضا خدماته المقدمة لجهات منح شهادات الحلال. pic.twitter.com/LhKnmTGvR6 — الاعتماد السعودي (@saacgov) January 25, 2024

وأكد القصبي، خلال كلمته بمنتدى الحلال على ضرورة تطوير صناعة الحلال، بجانب الاستفادة من الإبداع لدي المواطن السعودي في هذا المجال علة الصعيد المحلي والدولي.

وأوضح وزير التجارة السعودي أن منتدى الحلال يعتبر فرصة من أجل استعراض التجارب والابتكارات في هذا المجال، والذي بعد سريعًا.

معالي وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، يشرّف معرض المنتجات والخدمات الحلال بجولة استكشافية مميزة. يحتضن المعرض أكثر من 200 عارض يمثلون 8 صناعات رئيسية وأجنحة خاصة لأكثر من 10 دول، ويأتي ذلك في إطار دور منتدى مكة للحلال الاستثنائي في صياغة مستقبل غير مسبوق… pic.twitter.com/SRF4HGe0TS — الغرفة لإسلامية للتجارة و التنمية (@IccdAr) January 24, 2024

وأشار القصبي إلى أن صناعة الحلال أصبحت أسرع الصناعات بالنسبة للنمو في العالم، مما يجعل هذا المجال قائد للمملكة للعالمية.

وشدد على أن هذا المجال يُقدر حجم سوق الأغذية الحلال بالكثير من المليارات، كما ستجني المملكة من ورائه مليارات الدولارات.

وأختتم وزير التجارة السعودي أن مثل هذه الصناعات تعد فرصة كبيرة للتطوير وتعزيز التنافسية الوطنية بين السعوديين خلال الفترة المقبلة.

استمرار #منتدى_مكة_للحلال والذي يجمع صناع الحلال والمؤثرين العالميين في هذا المجال، تحت رعاية وزير التجارة السعودي، بهدف تعزيز الإبداع والابتكار في صناعة الحلال على مستوى العالم.https://t.co/CG45ydxoDs — سالفة الهاشتاق وأكثر (@AbtTrend) January 24, 2024

وأعرب القصبي في نهاية كلمته عن تفاؤله بمستقبل هذه الصناعة، مؤكدًا على الاستمرار في التطوير والنجاح والتقدم في مثل هذه القطاعات.