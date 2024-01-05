مفاجأة سارة من التعليم السعودي لطلابه 2024

تسيطر حالة من السعادة لدي طلاب المدارس داخل المملكة العربية السعودية، بعدما كشفت وزارة التعليم السعودي عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت وزارة التعليم السعودي في بيان رسمي لها اليوم، عن بداية إجازة نصف العام، والتي سيستمتع بها طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة بدءًا من اليوم الخميس 4 يناير 2024، والتي ستستمر لفترة طويلة.

وأشارت الوزارة السعودية في بيانها إلى أن هذه الإجازة بسبب انتهاء النصف الأول من العام الجاري 2023/2024، حيث ستستمر الإجازة لمدة 9 أيام كاملة، والتي ستشمل جميع الكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس السعودية.

في سياق متصل، أكد يوسف النيان، وزير التعليم على نقل الارتباط التنظيمي للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث إلى الوكالة الخاصة بالوزارة للموارد البشرية.

كما سترتبط فنياً بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث جميع اللجان الإشرافية وفرق العمل التنفيذية القائمة على تدريب شاغلي الوظائف التعليمية بإدارات التعليم في مناطق المملكة ومحافظاتها.

وتبحث المملكة العربية السعودية المتمثلة في قيادتها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في تطوير قطاع التعليم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل إخراج جيل جديد على دراية كاملة بالتحديات التي تواجه المملكة وأيضًا يكون لديه القدرة في إحداث التغيير.

كما يرغب ولي العهد السعودي في تطوير المناهج التعليمية والدراسية الخاصة بعدد من المراحل السنية المختلفة لتواكب العصر الحالي.