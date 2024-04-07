أخبار السعودية

مفاجأة حول انتشار الحشرات والخنافس في السعودية.. نافعة وتساهم في التوازن البيئي

أحمد علي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية العديد من مقاطع الفيديو بشأن وجود حشرات في المملكة العربية السعودية، مما جعل هناك حالة من القلق لدي المواطنين السعوديين.

 

وجاءت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر “السوشيال ميديا” صادمة للكثيرين من الشعب السعودي، مما جعل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها يُصدر بيانًا رسميًا لكيفية التعامل مع هذه الحشرات.

تفاصيل بيان مركز الوقاية من الآفات والحشرات السعودي

أكد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها على أن انتشار الحشرات في العديد من المواقع بكثافة عالية ومواقع أخرى جاء الانتشار ضعيف، فقد تبين أن هذه الحشرات من نوع الخنفساء النافعة Heteracantha depressa عائلة Carabidae) الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن هذه الخنفساء تتغذى على العديد من الآفات الحشرية بخاصة حرشفية الأجنحة (الفراشات وأبو دقيقات).

وشدد “وقاء”، على أنه لا توجد أي ضرر لهذه الخنافس على الإنسان أو الحيوان، وأن سبب انتشارها يرجع إلى حالة الفوران التي حدثت لـ (حشرة أبو دقيق الخبازي)، في العام الماضي والتي تعتبر آفة زراعية تتغذى عليها الخنافس وتعيدها إلى مستواها الطبيعي في البيئة.

ويوضح المركز أن مكافحة هذه الخنافس قد يؤدي لكارثة كبيرة وآثار عكسية ضارة على البيئة، حيث تعتبر نافعة وتسيطر على الآفات إلى جانب مساهمتها في التوازن البيئي.

وقدم “وقاء” بتخفيض الإضاءة أو إطفائها في مواقع وجودها حيث إنهـا تنجذب للضوء للبحث عن فرائسها.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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