مفاجأة حول انتشار الحشرات والخنافس في السعودية.. نافعة وتساهم في التوازن البيئي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية العديد من مقاطع الفيديو بشأن وجود حشرات في المملكة العربية السعودية، مما جعل هناك حالة من القلق لدي المواطنين السعوديين.

وجاءت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر “السوشيال ميديا” صادمة للكثيرين من الشعب السعودي، مما جعل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها يُصدر بيانًا رسميًا لكيفية التعامل مع هذه الحشرات.

🇸🇦 🪲 يوثق سكان بعض مناطق المملكة العربية السعودية ظاهرة موسمية غير عادية، وهي ظهور جحافل من الخنافس في الشوارع.

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✍️ يربط الخبراء غزو الحشرات بزيادة الرطوبة وهطول الأمطار الغزيرة في الأسابيع الأخيرة.

-تنتمي الخنافس السوداء التي تغزو الشوارع إلى فصيلة الخنافس الأرضية… pic.twitter.com/ydZ82av8ZH — يوسفين YOUSEF (@yousefeeen) April 5, 2024

تفاصيل بيان مركز الوقاية من الآفات والحشرات السعودي

بيان صحفي| مركز #وقاء: الخنافس صديقة للبيئة ولا تشكل خطراً على الإنسان والحيوان، وتسهم في القضاء على الآفات الحشرية. pic.twitter.com/m4p3eAs5jd — مركز وقاء (@WeqaaCenter) April 6, 2024

أكد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها على أن انتشار الحشرات في العديد من المواقع بكثافة عالية ومواقع أخرى جاء الانتشار ضعيف، فقد تبين أن هذه الحشرات من نوع الخنفساء النافعة Heteracantha depressa عائلة Carabidae) الصديقة للبيئة.

فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلۡجَرَادَ وَٱلۡقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَٰتٖ مُّفَصَّلَٰتٖ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمٗا مُّجۡرِمِينَ .. أنواع من الحشرات تغزو مناطق في السعودية ويقال بسبب انتشار الفساد الأخلاقي و الانحلال والإلحاد pic.twitter.com/r7opYmJuGE — حساب جديد huda (@hudaMo60986) April 6, 2024

وأشار إلى أن هذه الخنفساء تتغذى على العديد من الآفات الحشرية بخاصة حرشفية الأجنحة (الفراشات وأبو دقيقات).

وشدد “وقاء”، على أنه لا توجد أي ضرر لهذه الخنافس على الإنسان أو الحيوان، وأن سبب انتشارها يرجع إلى حالة الفوران التي حدثت لـ (حشرة أبو دقيق الخبازي)، في العام الماضي والتي تعتبر آفة زراعية تتغذى عليها الخنافس وتعيدها إلى مستواها الطبيعي في البيئة.

الحشرات تغزو المصلين في المدينة المنورة #السعودية pic.twitter.com/DNUvAlhgGt — فايز الغانم (@faiez48987602) April 11, 2023

ويوضح المركز أن مكافحة هذه الخنافس قد يؤدي لكارثة كبيرة وآثار عكسية ضارة على البيئة، حيث تعتبر نافعة وتسيطر على الآفات إلى جانب مساهمتها في التوازن البيئي.

وقدم “وقاء” بتخفيض الإضاءة أو إطفائها في مواقع وجودها حيث إنهـا تنجذب للضوء للبحث عن فرائسها.