مفاجأة.. المرأة السعودية تفضل الزواج من هذا الرجل
في حوار سابق للاستشارية النفسية “زهرة المعبي” كشفت الكثير من الأسرار عن المرأة السعودية، وتحدثت عن الرجل الذي تفضله النساء السعوديات.
المرأة السعودية تفضل الزواج من هذا الرجل
قالت الاستشارية النفسية زهرة المعبي: إن النساء السعوديات يفضلن الزواج من الرجل الأجنبي في العموم، والرجل المصري على وجه التحديد.
وأكدت على أن ذلك ليس لوجود عيب ما في الرجل السعودي، ولكن الأمر يتعلق ببعض الحرية التي تشعر بها الزوجة السعودية مع الرجل الأجنبي أو المصري.
ملحوظة: كلمة أجنبي يقصد بها رجل غير سعودي وليس المقصود بها أجنبي من دول الغرب.
وأوضحت السيدة “زهرة” أن المرأة السعودية تتعامل بأريحية أكثر مع الزوج الأجنبي، على عكس السعودي الذي يكون في أغلب الأحيان أكثر تشددا.
أسباب أخرى تجعل المرأة السعودية لا تخشى الزواج من رجل أجنبي
أشارت “زهرة” إلى أن تطور القوانين في السعودية، جعل المرأة لا تخشى الزواج من أجنبي، فهي الآن تعلم أن أبناءها سوف يعاملون كمواطنين عاديين، وكذلك هي الحاضنة وتضمن بقاء أولادها معها حتى لو حدث انفصال.
أما عن الصفات التي تحبها المرأة السعودية في الرجل؛ فهي تحب الرجل المثقف، والذي يملك عملا ثابتا يضمن لها الاستقرار في حياتها، كونها تبحث دائما عن الشعور بالأمان وعدم القلق إزاء المستقبل.
هل تفضل المرأة السعودية الرجل الأجنبي حقا؟ شاركونا الرأي في التعليقات.
والله ياعلونك ذي ما درو عنها السعوديات ولكل قاعده شواذ … لاكن تتكلم باسمي لا كلامك غير صحيح
عجيب والله من متى المرأة السعودية تفضل الاجنبي انا سعودية والشاب السعودي عندي رقم ١ و٢ و٣ ولا اتمنى غيره ابداااا وكل البنات اللي اعرفهم نفس رايي
نعم
لا حرية ولا شيء بالعكس قيود لا تخطر على البال فين ما تروح يرافقها حتى بيت اهلها واذا في مناسبة او جمعة او زيارة صديقاتها ممنوع لانه المتعارف عندهم الحريم والرجال مختلط ويكشفوا وجههم لذالك ما يدخل في عقله ابدا انه يتركك لحالك تخرجي من البيت مهما كان
مصريه كذابه ههههههههههههه
أستشاريه… آخر الليل ..
تذرف بما لا تعني …
مع احترامي لك ان كل ماذكرتي غير صحيح والمعروف ان كل اللي تزوجو من اجانب تحسفو واصبح كل زواجهم لعب في لعب وكل اكثرهم لهم اهداف معينة وانا اعرف وحدة قريبة من ربعي تزوجت اجنبي وهي دكتورة وعندها راس مال ولعب عليها وسلب كل مالها وتركها هي واطفالها وعند ماكبرو اولادها وتعدو عمر ال ١٨ اجبرهم النظام ان يطلعون اقامات عمل او يتم ترحيلهم وهذا النظام المتبع
المعروف ان المصريه هي من تتمني وتفضل السعودي على ابن جلدتعا
حيث الكرامه والكرم والعز والرجوله المغيبه عند ابن جلدتها الا من رحم ربي
المصريه تتعرض للضرب والاهانه والتقصير المادي من زوحها ابن حتتها
وتجد الكرامه والهناء مع السعودي لدرجه انها توضع على رأس اهلها واخواتها التي لم يحالفهن الحظ بالسواج من سعودي
الله يهديك
مجرد هرطقه
لماذا لم تختار زوج عراقي فقط يدور حول مصر ورجالهم ترغب زوجة مصرية كبيرة العمر وجاد بعد تباحث
السؤال لماذا يختلف وتختلف السعودية عن غيره من العرب فالعرب المسلمين من المغرب حتى سورية مرورا بجزيرة العرب هم في الاول والاخر عرب ولكن الإنسان يفظل ابن بيئته لسهولة فهم العادات لا اكثر (الكلام عن تجربة فالعرب ٩٠ ٠/٠ متشابهين في كل الامور وافتخر إذا يوما ما سرت في ارض العرب لا احتاج الى من يترجم لي لغة ٤٥٠مليون شخص وافتخر أكثر بديني وعروبتي اعذروني للاطالة
كلامك غير منطقي
هرج فاضي تبين تشوشرين الظفر مايطلع من اللحم من ناحيه السعوديين فيما بينهم اما من ناحيتك انتي فاكيد تبين سعودي اذا كنتي غير سعوديه
من هي زهرة المعبي؟
لا أعرفها
كيف عرفت ان جميع السعوديات يفضلن الزواج من اجنبي وخصوصا المصري بدعوه الحرية
هل عملت دراسة او استفتاء شملت ١٠_١٥٪ من أجل التفوه بهذا الكلام
كلام غير صحيح وغير مقبول من أناس يبحثون عن الشهره وإثارة الجدل
الله يشغلك في نفسك نحن الآن في أيام الحج تهليل وتكبير وانتي تسووقين للأجنبي والكتاب باين من عنونه وهذه تعود لأصولك الأساسيه
قالت الاستشارية النفسية زهرة المعبي: إن النساء السعوديات يفضلن الزواج من الرجل الأجنبي في العموم، والرجل المصري على وجه التحديد.
هذا تعميم والتعميم جهل بحد ذاته !!
الله يشغلك في نفسك
لاتسبونها ترا لو تسالو زوجاتكم بيقولون ليتنا تزوجنا مصري . خلونا واقعيين .
زهرة المعبي ههههههه
من اتفه ماقرات
ننتظر بنات البلد يردون على هل دخيلات على مجتمعتنا ومحاولة تفكيكه
ردو على المعبي
الرجل السعودي يفضل بنت بلده وبنت البلد السعودة تفضل ولد بلدها ولاهو قصور في اي بلد لكن هذا المعروف لكلن يفضل ياخذ من جنسه كلمة ان المراء السعوديه تفضل الاجنبي هذا غير صحيح الامن القليل من النساء والرجال
ابوها الحريه ياللي تسوقون لها خلاص اصبحت اللعبه مكشوفه ولا عاد فيه داعي تسون هذه المقالات يالي فيها دش كلام على الفاضي
المراة المسلمه لا تريد رجل يعطيها حريتها لانها حره من الاصل وانما تريد رجل قيم على بيته واولاده ولا تريد رجل مسلوب الاراده وضعيف الشخصيه مثل ماتسوقون له
أنا مصري و أؤيد زواج كل جنسية من نفس جنسيتها لسببين نفس العادات و التقاليد و مستقبل الاولاد بالإضافة لأن السعوديين أغلبهم عنصريين و قبليين أو نمط حياتهم المادي مرتفع فلن تتحمل الضغوط مع مصري متوسط الحال فأقل .. وجهة نظري وشكرا
لا اتوقع ان المرأة السعودية تفضل الأجنبي إلا المرأة التي تعيش مرحلة التغيير بسلخ هويتها دون النضر للمستقبل
هي ترى انها موطنة والرجل الأجنبي مقيم ولذلك لها اليد العليا في القرارات الاسرية بما كفله لها القانون
بينما السعودي يملك كل القرارات الاسرية ولكنهما مواطنين وليس لها ميزه عليه .
ياليت جناب الكاتبه جابت لنا أرقام حقيقه اما الكلام الفاضي فلا فايده منه السعوديات المتزوجات من اجانب قليلين جدا لا يكاد يذكر
فيه مثل يقول من طلع من داره قل مقداره لكن طالما هذا يريح بنات السعودية. ف حنا كرجال سعوديين نقولهم موفقين. لكن في النهاية هذه حريه شخصيه
اولا…أتساءل من هي زهرة المعني.. اعتقد سعوديه بالتجنس.ليست من أبناء الجزيرة العربية..وكلامها ذا يدل علي سؤ نية في ابناء الوطن الوفي .أما ان السعوديه تفضل الزواج من غير سعودي فهذا غير صحيح مطلقا .يستثناء من ذلك..بنات الدخلاء علي هذا الوطن العزيز.فهي من الطبيعي وتعليمات الاهل تتجري علي الزواج من بني بلادها الأصلي وتجنيس أبناء السعودية من اجنبي عبئ علي السعوديين.وهضم حقهم في الوظائف وغيرها.
كلام بعيد عن المنطق هناك نساء كبار في السن تبحث عن ظل راجل هذي غالبا مايهم الجنسية اهم شي زوج وخلاص وأحيانا هناك فئة من النساء سبق لها الزواج ولم تجد من تسيره حسب هواها فتبحث عن قوز الست تمشيه مثل ماتبي يمين يمين شمال شمال اما السعودية الأصيلة غالبا تلتزم بدينها وبالتقاليد المتوارثة وتتزوج من أبناء عمومتها أو من أي رجل سعودي ترضاه لها اسرتها وهذا ليس انتقاص منغير السعودي ابدا لكن انا اتحدث عن واقع مشاهد
المرأة السعوديه من أصول عربيه قبليه من أبناء الجزيرة العربية الكتربية بمنزل أسرة شريفه..ذلت خلق ودين ..لا تنظر للاجنبي ابدا وانمنا تتمني الزواج من أبناء البلد الذي يقدرها ويحفظها.والحريه الفايده .لا تعود علي الأسر بخير
وتحنيس أبناء السعوديات من اجنبي .بالمستقبل كارثه للوطن وأبناء الوطن.لا يعرف حقيقتها الا في أوانه.لللهم احفظ بناتنا واولادنا واحمي وطنا من المجنسين..الذين مهما كان ولاءهم لاوطانهم.
رجل المصري نصاب وحرامي وريحته نتنه ومعفن
كمان الحلال تقولوا فيه سعودي او اجنبي
طلما بالحلال ما راح تفرق اي جنسيه
اهم شي تقوي الله في كل شيء
على فكره انا مصري صعيدي
المفروض اي منشور ينكتب و يتنشر
ما نهين احد فيه اي كان سعودي او مصري لان كلنا مسلمين
و أصحاب العقول الخفيفه هم من يفرقون في ذلك
قال رسول الله
اذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الأرض و فساد كبير
صدق رسول الله صل الله عليه وسلم
يعني لو اهل البنت موافقين على الرجل من اي جنسيه مسلمه
ما فيه مشكله
و ما فيه احد له دخل فيهم
الله يحفظ مصر و أهلها
و السعودية و أهلها وسائر بلاد المسلمين أجمعين يارب العالمين
تحياتي للجميع
والله ماتفضل للاجنبي الا اللتي لايرغب سعودي بهااو عانس او مترديه ونطيحه
الي تفضل الرجل الاجني تبي الحريه وتكون هي المسيطر وهو ليس له اي حكم عليها بالعربي مفلوته على حل شعرها الله المستعان واعرف كثير ممن تزوجت باجنبي تركها هي وعيالها يصارعون الحياة
تصريح الاستشارية النفسية المعبي بإن المرأةا افضل الزواج من الرجل الأجنبي وبالتحديد المصري لأسباب تبريرها يفقد الصواب بقولها ان المرأة تجد الحرية مع الرجل المصري أكثر من الرجل السعودي والأمر الأخر عندما منح أبناء المرأة السعودية المساواة بالسعوديين ،فالسعودية لم تكن حبيست الجدران ولاتاجد حريتها إلا مع الزوج المصري ثم ان المصريون الذي يتزوجون من سعوديات من الطبقة الفقيرة ويتزوجها من أجل المنفعة وعندما يفلس يسافر إلى بلادة ويترك أبناءها وكثير من ابناء غير السعوديين يشكلون عبء على الجهات المختصة فالاستشارية المعبي ربما بنت رأيها على رغبة مجموعة تعود اصولهن إلى الجنسية المصرية وعممت رأي خاص على عامة السعوديات وهذا مخالف للواقع
اولآ كلمة اجنبي هذه بحد ذاتها كارثه فلماذا لاتستبدلها بكلمة عربي من جنسيه اخرى كلمة اجنبي معناته ليس عربي
فعلاً أغلب المجنسات يرغبن الزواج من البلد الأم أما السعودية اصلاً وفصلاً فنادراً ذلك هذا أولاً ثانياً مفهوم الحرية لدى المجنسة تختلف عن مفهوم السعودية الاصل وسأل عن ذلك ، السعوديين ينتظرون بفارغ الصبر فتح ملفات من تجنس لسحب الجنسية عن كل من منحت له خارج النظام المعتمد من تأسيس السعودية
كلام غير صحيح
المرأة السعودية لا تنجذب الا الى ابن بلدها
والكلام المذكور هنا هو من كيس زهرة المعبي ومن كيس محمد مختار اللي يقول انه يبحث عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة
مدري ليش تاركين العالم ومركزين على السعودي والسعودية. هل هو حسد او بغض او ان السعوديين اصبحوا هاجس بالنسبة لهم
مصري…. ههههههه هو المصري مااكرم الي معه عشان تنام وهي مرتاحه ماعطها راحت الحريه باقي ياخذ سعوديه هههههه
زهرة المعبي شكلك فاقده حنان
زهرة المعبي . اظن أصولها ليست سعودية إن لم تكن جنسيتها كذلك لبست سعودية …ولا اعلم هل استندت على دراسة بحثية أم أنه رائها .
اذا كان كذلك ف رالي بكل امانه وصراحة المرأه السعودية تفضل الزوج السعودي . ولا يوجد مقارنة أو تفضيل من الاساس ويمكن القول إنها لن تتزوج بغير السعودي فيما أعلم ومتأكد منه .
بالنسبة للحرية وأنها تفضل الأجنبي .ما تقصد بالحرية اتمنى توضح اكثر يمكن تقصد حرية الرأي والفكر
واخيرا الاجنبيات والعربيات يتمنين زوج سعودي فهو القادر ع حمايتها وهو من يعطيها الحب وتعيش معه حياة كريمة حياة الحريرات. من تتزوج بالرجل السعودي سوف لن يملأ عينها جميع الرجال الأجانب ..
تركي الحربي اضم صوتي لصوتك
انت واحده من ملايين السعوديات الشرفاء .
فعلا أي مستقبل سيكون لسعوديه تتزوج من أجنبي أولن لا يوجد تكافئ ثانين لا يوجد أمان لها والثالث والأهم الأطفال والتنمرعليهم في السعودية سيجعل حياتهم جحيم
صدقت👍 لافض فوك.
مافيها شيء لكن انا افضل من بلدي وش الحرية الي تتكلمي عنها طاعه الرحمن أو طاعه المتخلفين عن القيم الدينية
القناه اسمها نجوم مصريه والكاتب مصري والتسليك والنصب والاحتيال واضح من التعنصر الواضح فهذا شي غير منطقي أكثر البنات السعوديات تتمنى الزواج من رجل سعودي قله قليله من تفكر الزواج من مصري لانو القطار فاتها وانسانة معنسة ولا مطلقة
والله ماعندك ماعند جدتي المرأة السعودية ماتبي الا سعودي ابن بلدة ارجل رجل بالعالم اجل تفضل مصري المصري ماتبية ولا المصرية
اخي الفضل هذا رأيها وهي المسؤله عنه فلا تقحم المصريين بالحوار وتقول القناه مصريه والاتهامات ايش تسليك والنصب والاحتيال لا داعي للاتهامات وااتجريح نحن اخوه والزوج قسم ونصيب وكل عام وانتم بخير 👁️🙏
وفقك الله
طيب وسعودي ويش يفضل
السعودي يفضل بنت بلده كزوجه اساسيه ولايمانع بالزواج من مصريه ولكن لابد ان تكون من عليه الشعب المصري لتوافق الكرامه والمستوى المعيشي والثقافي
هوا في رجل أجنبي عنده وظيفه وراتب .
وإلا الزوجه السعوديه هيا إلي تصرف عليه .
وارتياحة ايش قصدك أنها حاله نفسيه ولابد من علاجها .
من زمان لكل سعوديه أصبحت بلا أي ثمن إن تقبل بهذا الوضع .
وجهة نظرها ووجهة نظرها لا يعني أنها مطلعة على جميع النساء قد يكون هي ترد ذلك فهي حرة بما تريد ولا يعمم الرئي على الجميع
الرجل سعودي افضل الرجل انا افظل الرجل السعودي بعد الرجل السعودي الرجل اليمني لن نفس الر جل السعودي احب الرجل الغيور
المراه ستعرف قيمة الرجل السعودي الذي من مدينتها عندما يكبر الأبناء ويجدون أن هناك عادات وتقاليد لاتنطبق مع من حولها ولذلك يعاب على الأبناء بأنهم عيال المصري أو السوري وهكذا
ليش السورية ذكره أصبح معيب ؟؟
إذا جميع القبائل في سورية إلهم أعمام وأقرباء بالسعودية
وانت مصدق كذب واذا على كلامها يعني انا مو سعودية الكلام يعمم
مو الكل وبعديم انت تشوف المقال مكتوب نجوم مصرية يعني نصب
يبون يسون مشاكل مع السعوديات والسعوديين وانت لا تصدق كل شي
ذولا يخططون لكل شي وما يتمنون لنا الخير
عن التجربة ودراسة الواقع الزواج من اجنبي مصلحجي فقط الرجل يريد المال مقابل المتعة الجنسية فقط وجميع من رأيت اذا حقق الزوج مقصده سافر وتركها واولادها وليس لهم خاتمة البته واغلبهم شيمهم الغدر والخداع وبت الاصل والفصل لا يمكن ان تتزوج من الاجنبي نهائيًا
كل احترامي لشعب المصري وكل الشعوب العربيه ولكن ابن بلدي يفهمني اكثر ولو ماتزوجت من بلدي ماحس انها زواجه ولكن بنهايه كله نصيب وماعرف على اي اساس بتقول الاستاذة زهره
ردود ممتازة فعلا الزواج من الأجنبي فيه بهدلة للمرأة السعودية واذا جاء أولاد فإنهم لن ينجو مع المجتمع السعودي بشكل جيد ……..تزوجي من سعودي وريحي نفسك الأجنبي مصلحة ثم اخيرا غدر وخيانة