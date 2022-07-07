مفاجأة.. المرأة السعودية تفضل الزواج من هذا الرجل

في حوار سابق للاستشارية النفسية “زهرة المعبي” كشفت الكثير من الأسرار عن المرأة السعودية، وتحدثت عن الرجل الذي تفضله النساء السعوديات.

المرأة السعودية تفضل الزواج من هذا الرجل

قالت الاستشارية النفسية زهرة المعبي: إن النساء السعوديات يفضلن الزواج من الرجل الأجنبي في العموم، والرجل المصري على وجه التحديد.

وأكدت على أن ذلك ليس لوجود عيب ما في الرجل السعودي، ولكن الأمر يتعلق ببعض الحرية التي تشعر بها الزوجة السعودية مع الرجل الأجنبي أو المصري.

ملحوظة: كلمة أجنبي يقصد بها رجل غير سعودي وليس المقصود بها أجنبي من دول الغرب.

وأوضحت السيدة “زهرة” أن المرأة السعودية تتعامل بأريحية أكثر مع الزوج الأجنبي، على عكس السعودي الذي يكون في أغلب الأحيان أكثر تشددا.

أسباب أخرى تجعل المرأة السعودية لا تخشى الزواج من رجل أجنبي

أشارت “زهرة” إلى أن تطور القوانين في السعودية، جعل المرأة لا تخشى الزواج من أجنبي، فهي الآن تعلم أن أبناءها سوف يعاملون كمواطنين عاديين، وكذلك هي الحاضنة وتضمن بقاء أولادها معها حتى لو حدث انفصال.

أما عن الصفات التي تحبها المرأة السعودية في الرجل؛ فهي تحب الرجل المثقف، والذي يملك عملا ثابتا يضمن لها الاستقرار في حياتها، كونها تبحث دائما عن الشعور بالأمان وعدم القلق إزاء المستقبل.

هل تفضل المرأة السعودية الرجل الأجنبي حقا؟ شاركونا الرأي في التعليقات.