مع اقتراب موعد الصرف.. المؤسسة العامة توضح حقيقة زيادة راتب التقاعد 1444 وخطوات التحديث

وفرت الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من المؤسسات الرسمية والحكومية، والتي تعمل على تقديم الخدمات والمساعدات للمواطن السعودي، كما يعتبر من أهم المؤسسات الحكومية هي المؤسسة العامة للتقاعد، حيث تعمل المؤسسة على تقديم الخدمات الخاصة بمتقاعدي المملكة، كما يعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة لهم هو راتب التقاعد الشهري، كما قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتوضيح حقيقة زيادة راتب التقاعد للعام الجديد، وهو ما سوف نقوم اليوم عبر هذا المقال بتوضيحه وكذلك توضيح خطوات تحديث بيانات المتقاعدين.

حقيقة زيادة راتب التقاعد 1444

تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل الإرتقاء بمستوى الدخل لدى المواطن السعودي، ومن أجل ذلك فهي تقدم عدد كبير من المؤسسات والمنشآت الحكومية التي تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين، وتعتبر المؤسسة العامة للتقاعد هي أحد أهم المؤسسات الحكومية، كما قامت المؤسسة بتوفير راتب شهري للمتقاعدين كدعم مالي لهم، وفي الفترة الأخيرة ازداد الحديث حول زيادة الراتب الخاص بالمتقاعدين، وهو ما جعل المؤسسة تحسم الجدل حوله بتوضيح إنه لا صحة لشائعة زيادة راتب التقاعد، وبناءاً عليه فإنه سوف تظل قيمة راتب التقاعد كما هي، كما إنه سوف يتم صرف الراتب في نفس الموعد المحدد الذي يتم به صرف الراتب، حيث إنه سوف يتم صرف راتب التقاعد في يوم الأحد الموافق 26 من شهر فبراير لعام 2023 والموافق 6 من شهر شعبان لعام 1444 هجريا.

خطوات تحديث بيانات المتقاعدين

قدمت المؤسسة العامة للتقاعد للمتقاعدين إمكانية تحديث البيانات الخاصة بهم بصورة إلكترونية، كما يتمكن المتقاعد من ذلك من خلال القيام بمجموعة من الخطوات التي يمكننا عرضها كما يلي: