مع اقترابه…تعرف على موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور شهر صفر ١٤٤٤ه‍

سنقدم لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، حيث يعد هذا من ضمن الامور الأكثر بحثا على محركات البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، لذلك نستعرض معكم خلال السطور القليلة القادمة، موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر ١٤٤٤ه‍، واهم شروط الاستحقاق لهذا الضمان، وكل ما يهم المستفيد بشأن نظام الضمان الاجتماعي المطور.

الموعد الرسمي لصرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر 1444

يذك أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد صرحت، في وقت ماضي عن تحديد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر صفر 1444، وقد نوهت على أن صرف مرتب الضمان الاجتماعي المطور سيكون في يوم 1 من كل شهر ميلادي، وعليه سيتم صرف الدفعة الاتية يوم من شهر 1 سبتمبر عام 2022م، الموافق يوم 5 من شهر صفر 1444هـ.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٤ه‍

• التوجه مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد والتنمية الإجتماعية والموارد البشرية عبر الرابط التالي.

https://hrsd.gov.sa

• ثم يقوم المستفيد بالنقر على الإستعلام عن معاش الضمان الإجتماعي المطور ١٤٤٤ه‍

• بعد هذا يقوم المواطن بإدخال اسمه الرباعي في الخانة المخصصة لذلك.

• ثم يقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية سارية الصلاحية الخاصة به.

• ثم يقوم المواطن بتحديد مرتب معاش دفعة شهر صفر ١٤٤٤ه‍.

• بعد هذا يقوم المواطن بالنقر على الإستعلام وستظهر أمامه كافة البيانات الخاصة بمرتب الضمان الإجتماعي المطور.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٤ه‍

• لابد أن يكون الحد الأدنى لمعاش المستفيد هو 550 ريال سعودي والمعاش بالنسبة لأسرته هو 1100 ريال سعودي.

• لابد أن يكون المواطن المتقدم للحصول على معاش الضمان الإجتماعي المطور تنطبق عليه كافة الشروط لذلك.

• لابد أن يكون المواطن الراغب في التقديم على معاش الضمان الإجتماعي ليس مقيما في أي من مراكز الرعاية الحكومية بالمملكة العربية السعودية.

• وفي حالة إذا كان المواطن المتقدم للمعاش يرعى أكثر من أسرة، فيتاح لكل أسرة معاش مستقل بها

• لابد أن يقوم المواطن بالتسجيل لكي يحصل على معاش الضمان الإجتماعي المطور عن طريق موقع وزارة الموارد والتنمية البشرية.