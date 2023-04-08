“الموارد البشرية” معونة رمضان 1444 تشمل المقبولون بأهلية الدفعة 16

بحلول الأسبوع المُنصرم تحديداً يوم الأربعاء الخامس من نيسان / أبريل من العام الجارِ وجه “الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” خادم الحرمين الشريفين بصرف معونة رمضان 1444 لمُستفيدي الضمان الاجتماعي، وتم الإشارة إلى أن قيمة المكرمة الملكية هذا العام قد تجاوزت الـ 3 مليارات ريال سعودي، وفي الأخير أوضحت “الموارد البشرية” أن معونة رمضان 1444 تشمل المقبولون بأهلية الدفعة 16.. نُسلط الضوء عن كَثب عبر “نجوم مصرية”.

“الملك سلمان” يوجه بصرف معونة رمضان 1444

على سياق مُتصل أيضاً وبعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين بصرف المكرمة الملكية، تم الإشارة إلى أن مبلغ معونة رمضان 1444 يكون 1,000 ريال للعائل وقيمة 500 ريال للتابع، وبعد الإعلان عن هذا التوجيه قدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس “أحمد الراجحي” اعتزازه وتقديره لهذا المجهود العظيم الخاص بصرف معونة رمضان للمُستفيدين من الفئات المُستهدفة.

المقبولون بأهلية الدفعة 16 تشملهم معونة رمضان

على جانب آخر أيضاً قامت “وزارة الموارد البشرية” والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تم التأكيد على أن كافة المؤهلين بدورة الأهلية رقم 16 والمؤكدين بـ”ملف الأسرة” سوف يقومون بصرف معونة رمضان 2023، وتم الإشارة إلى أنه من المُنتظر أن يتم البدء في إيداع المكرمة الملكية 1444 في حسابات المستفيدين.