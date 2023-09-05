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معهد البيت الموسيقي: تدشين أول برنامج دبلوم موسيقى معتمد في السعودية بداية من العام الدراسي الحالي 2023

محمود الشريف

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر معهد البيت الموسيقي العالي للتدريب في مدينة الرياض، أعلنت إدارة المعهد التابعة لوزارة الثقافة السعودية عن إطلاق أول برنامج دبلوم الموسيقى المعتمد من قبل الوزارة في السعودية، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرت عبر الحساب الرسمي لمعهد البيت الموسيقي العالي عبر تويتر.

معهد البيت الموسيقي: تدشين أول برنامج دبلوم موسيقى معتمد في السعودية بداية من العام الدراسي الحالي 2023

مؤتمر إطلاق برنامج دبلوم الموسيقى في السعودية- المصدر: معهد البيت الموسيقي العالي عبر تويتر

وخلال المؤتمر الذي حضره عدد كبير من الإعلاميين والقنوات الفضائية السعودية والعربية، والموسيقيين، والأستاذ معتز الشبانة المدير التنفيذي لمعهد البيت الموسيقي، والدكتور أيمن تيسير الشريك المؤسس للمعهد، تم الإعلان عن إطلاق برنامج دبلوم الموسيقى بداية من العام الدراسي الحالي سبتمبر 2023، على أن تكون الدراسة لمدة عامين، في خطوة تعد هي الأولى من نوعها في المملكة والتي سوف تعكس التأثير الإيجابي على المجتمع وتحسين جودة الحياة.

هذا وأوضح الرئيس التنفيذي لمعهد البيت الموسيقي العالي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن هذا المعهد سوف يقدم جهود مميزة لتعزيز الثقافة الموسيقية في المملكة، وذلك من خلال تطوير الموسيقى وتعليمها للطلاب والتدريب عليها، وتأهيل فرق الكورال لتمثيل السعودية في المحافل الدولية، مع إصدار شهادة معتمدة من وزارة الثقافة السعودية، حيث أن المعهد يضم نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية من حملة المؤهلات العليا في الموسيقى من مختلف دول العالم.

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محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات إخبارية فيما يخص الشأن المصري والسعودي، وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

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تعليق 1
  1. ناصح أمين يقول

    ليس له حق في راتبك، أعرف رجل تسلط على راتب زوجته حتى تقاعدت، وهو لم يشتر لها حبة بانادول.
    اذا لم يتغير فري ببدنك قبل تتكاثري.

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