معهد البيت الموسيقي: تدشين أول برنامج دبلوم موسيقى معتمد في السعودية بداية من العام الدراسي الحالي 2023

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر معهد البيت الموسيقي العالي للتدريب في مدينة الرياض، أعلنت إدارة المعهد التابعة لوزارة الثقافة السعودية عن إطلاق أول برنامج دبلوم الموسيقى المعتمد من قبل الوزارة في السعودية، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرت عبر الحساب الرسمي لمعهد البيت الموسيقي العالي عبر تويتر.

مؤتمر إطلاق برنامج دبلوم الموسيقى في السعودية- المصدر: معهد البيت الموسيقي العالي عبر تويتر

وخلال المؤتمر الذي حضره عدد كبير من الإعلاميين والقنوات الفضائية السعودية والعربية، والموسيقيين، والأستاذ معتز الشبانة المدير التنفيذي لمعهد البيت الموسيقي، والدكتور أيمن تيسير الشريك المؤسس للمعهد، تم الإعلان عن إطلاق برنامج دبلوم الموسيقى بداية من العام الدراسي الحالي سبتمبر 2023، على أن تكون الدراسة لمدة عامين، في خطوة تعد هي الأولى من نوعها في المملكة والتي سوف تعكس التأثير الإيجابي على المجتمع وتحسين جودة الحياة.

يقيـم معهد البيت الموسيقي العالي للتدريب مؤتمراً صحافياً لتدشين أول برنامج دبلوم في الموسيقى في المملكة العربية السعودية🇸🇦❤️#Music_home#ميوزك_هوم #وزارة_الثقافة pic.twitter.com/NoguqPDHSi — Music Home | معهد البيت الموسيقي العالي للتدريب (@musichome_ksa) September 3, 2023

هذا وأوضح الرئيس التنفيذي لمعهد البيت الموسيقي العالي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن هذا المعهد سوف يقدم جهود مميزة لتعزيز الثقافة الموسيقية في المملكة، وذلك من خلال تطوير الموسيقى وتعليمها للطلاب والتدريب عليها، وتأهيل فرق الكورال لتمثيل السعودية في المحافل الدولية، مع إصدار شهادة معتمدة من وزارة الثقافة السعودية، حيث أن المعهد يضم نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية من حملة المؤهلات العليا في الموسيقى من مختلف دول العالم.