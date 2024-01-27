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معهد الابتكار وريادة الأعمال يُمثل جامعة أم القرى بملتقى تواصل

آياتي خيري

تواجدت جامعة أمِّ القُرى عبر  معهد الابتكار وريادة الأعمال بـ ” ملتقى تواصل ” في نسخته التَّاسعة؛ تحت عنوان: “الاستثمار والرِّيادة الاجتماعيَّة” بهدف نشر الوعي وزيادة المعرفة بالاستثمار والرِّيادة الاجتماعيَّة في القطاع غير الربحي، وذلك بحضور ومشاركة 150 جهة من قيادات القطاع غير الربحي في مناطق المملكة المختلفة.

جامعة أم القرى

مدخل جامعة جامعة أم القرى _ مصدر الصورة: موقع اتحاد جامعات العالم الاسلامي

وفي هذا السياق تحدث عميد معهد الابتكار وريادة الأعمال الدكتور هشام ملك قائلًا  أنَّ المعهد حرص على المشاركة من خلال إبراز المشاريع الابتكارية لطلبة الجامعة؛ والتي تخدم قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية؛ وتبلورت المشاركة بمشروعين ابتكاريين جاء في الأول مشروع:”سماعتي”؛ والذي يقدِّم حلولاً مبتكرة للتحديات السَّمعيَّة لمرضى التَّوحد لتقليل نوبات الهلع؛ مما يسهم في تحسين جودة الحياة لهم، وتضمن الثاني مشروع:” بصير”؛ والذي يقدّم حلًّا توعويًّا باستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة المكفوفين ووضع حلول للصعوبات التي يواجهونها في أداء مهامهم اليومية .

تجدر الإشارة إلى أنَّ المعهد حرص على المشاركة في الملتقى؛ من أجل إبراز جهود الجامعة في دعم المبتكرين ورواد الأعمال في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية والقطاع غير الربحي؛ بالإضافة لتبادل الخبرات المعرفية والأكاديميَّة، وبناء الشَّراكات مع المؤسسات والهيئات.

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عن الكاتب:
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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