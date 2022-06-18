معلومات تهمك عن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بالمملكة

معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة هو من أبرز المعاهد المتخصصة في أبحاث الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وهو أحد المعاهد المنتمية إلى جامعة أم القرى في مكة المكرمة التي يقع بها بيت الله الحرام ويحج إليها ويعتمر الملايين من الزوار من شتى بقاع العالم لأداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام قبلة المسلمين وأداء العمرة والصلاة بالحرم المكي، ونعرض في السطور التالية أهم المعلومات عن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة وأهم أقسامه.

أبرز المعلومات عن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة



اعتمدت الحكومة بالمملكة العربية السعودية معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، وهو معهد أهم أهدافه هو تطوير الخدمات المرتبطة بمناسك الحج والعمرة، بالإضافة إلى الاهتمام والعناية بكل ما يخص الشعائر الدينية، وهو يعتمد على منهج بحثي وأساليب علمية متطورة، ومن أهم أهدافه :

إنشاء قاعدة بيانات عن الحج والعمرة. بناء نموذج محاكاة رياضي الهدف مه وضع الخطط المستقبلية. إقامة سجل تاريخي متكامل للصور والأبحاث والخرائط لرحلات الحج والعمرة. المحافظة على البيئة الإسلامية والمدينة المنورة. رفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج.

أقسام معهد خادم الحرمين الشريفين

أما عن الأقسام التي يتضمنها معهد خادم الحرمين الشريفين هي موضحة على النحو التالي فيما يخص شؤون الحج والعمرة.

البحوث الإدارية والإنسانية.

البحوث والشؤون الإعلامية.

المعلومات والخدمات العلمية

البحوث العمرانية والهندسية.

البحوث البيئية والصحية.

أهم أهداف معهد خادم الحرمين الشريفين

من أهم القيم والأهداف التي يتم تطبيقها في معهد خادم الحرمين الشريفين فهي متمثلة في النقاط التالية