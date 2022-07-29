معلومات تهمك حول بطاقة الهوية الوطنية السعودية من قبل الأحوال المدنية

تعتبر الهوية الوطنية في مختلف دول العالم بطاقة تعريف بالشخص، من خلالها يمكنه القيام بكافة المعاملات الحكومية ولا يمكن من دونها القيام بأي عمل، وهناك الكثير من دول العالم تُلزم مواطنيها بحملها خلال تنقلهم في حدود دولتهم، وتُطلب الهوية الوطنية من الشخص في جميع الدوائر الحكومية، كحال أغلب الدول تعتبر الهوية الوطنية السعودية مطلب أساسي للقيام بأي معاملة، هناك العديد من التساؤلات التى يطرحها المواطنون حول الهوية الوطنية، سنقوم خلال هذه الأسطر بالإجابة عليها.

بطاقة الهوية الوطنية السعودية

تسمى بطاقة الهوية الوطنية السعودية بطاقة الأحوال المدنية، وتعتبر بطاقة التعريف الرسمية للمواطنين، تصدر عن وزارة الداخلية السعودية عن طريق إدارة الأحوال المدنية، تستخدم أيضاً للسفر داخل دول مجلس التعاون الخليجي، يكون إصدارها إلزامياً في حال بلوغ للمواطن والمواطنة في سن الخامسة عشر، واختيارياً للمواطنين الذكور من سن العاشرة إلى سن الرابعة عشر وتستمر صلاحيتها لمدة خمس سنوات في حال كان صاحبها يبلغ من العمر 15 إلى 30 عاماً، وتستمر صلاحية بطاقة الهوية الوطنية لمدة 10 سنوات، وفي قوانين المملكة يلتزم صاحبها بحملها خلال تنقله في جميع أنحاء المملكة، وتكلفة إصدارها في المملكة مجاناً.

أهم تساؤلات المواطنين حول الهوية الوطنية

هناك مجموعة من الأسئلة التى يطرحها المواطن السعودي حول الهوية الوطنية السعودية، ويبحث المواطن عن إجابة لهذه للتساؤلات عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، اليوم سنجيب عن مجموعة من التساؤلات التى يبحث عنها المواطن حول الهوية الوطنية.

هل يمكن تجديد الهوية الوطنية السعودية قبل موعد انتهاء صلاحيتها

من أكثر الأسئلة التى يتم طرحها من قبل المواطنين السعوديين ويريدون إجابة عنه، حسب ما أصدرته الأحوال المدنية فإنه يمكن تجديد الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها بستة أشهر أي حوالي 180 يوم.

متطلبات تجديد الهوية الوطنية

يسأل المواطنون عن متطلبات تجديد الهوية السعودية، وهل يلزم إحضار صورة شخصية جديدة، في حالة التجديد لا يلزم إحضار صورة جديدة أو تعبئة نموذج الهوية وذلك لأنه يوجد صورة وبصمة مسجلة في النظام.

ما هي الإجراءات المتبعة لتقديم طلب بدل فاقد

بعد تقديم طلب بدل فاقد ورغبت في إلغائه فإنه لا يمكن إلغائه ويجب استكمال متطلبات الطلب واستخراج وثيقة بدل الفاقد.

هل يمكن استلام بدل الفاقد أو البطاقة المجددة من مدينة أخرى

يضطر المواطن أحياناً للسفر أو الانتقال من مدينة لأخرى بعد طلب تجديد الهوية أو إصدار بدل فاقد، يمكنك استلام الهوية من أي مكتب للأحوال المدنية في جميع أنحاء المملكة ولكن بعد تحديدك لمكان الاستلام بعد تقديم الطلب، ولا يمكن تغيير مكان الاستلام بعد إرسال الطلب.

هل يمكن تفويض شخص آخر لاستلام بدل الفاقد أو بدل التجديد

يمكن تفويض أي شخص لاستلام بدل الفاقد أو بدل التجديد، وذلك عبر خدمة التفويض للإلكتروني في منصة أبشر الإلكترونية ويجب إبلاغ الموظف بذلك عند الاستلام.

أجبنا خلال الأسطر السابقة عن أهم التساؤلات التى يبحث عنها المواطنون حول تجديد الهوية الوطنية السعودية أو إصدار بدل فاقد للهوية.