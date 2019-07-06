معرفة ميعاد صرف المقطوعة… ورابط الاستعلام عن حالة صرف الأموال والشروط الواجبة للحصول علي الدعم

الكثير من المواطنين السعودين والأسر السعودية الفقيرة والمقدمة في المساعدات المقطوعة يترقبون متي تنزل المقطوعة. وفي خلال هذا المقال الأتي سوف نوضح لكم ميعاد صرف المساعدة المقطوعة وسوف نبين اهم الشروط التي يجب توافرها من اجل الحصول علي المقطوعة بشكل سريع. المقطوعة هي برنامج اجتماعي نظمته وأسسته وزارة الضمان الاجتماعي السعودي من اجل حل بعض المشاكل المادية التي قد تواجه الكثير من الأسر الفقيرة والمتوسطة نتيجة إلي ارتفاع أسعار الوقود وأضافه القيمة المضافة والكثير من الأمور المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي حتي عام 2030 القادم.

كيف اعرف متي تنزل المقطوعة

يتم الإعلان عن ميعاد صرف المقطوعة كل شهر من خلال وكيل وزارة الضمان الاجتماعي ويتم صرف المقطوعة إلي المستحقين والذين تنطبق عليهم الشروط. أما الطلبات المقدمة حاليا يتم النظر فيها وفي حالة استوفى الشروط يتم صرف المقطوعة لهم خلال الشهور القادمة. كما يمكنكم الاتصال علي الخط العاجل وعمل استعلام عن المقطوعة برقم الهوية أو عمل استعلام المقطوعة برقم الطلب والتعرف علي حالة الطلب بالموافقة أو الرفض وتقديم طلب استعجال وتنشيط البيانات مرة أخري وتتبع الحساب البنكي الخاص بكم من اجل إعادة النظر وصرف المقطوعة. وتوقع صرف المقطوعة يوم 4 يوليو الجاري إلي 10 يوليو.

رابط الاستعلام عن المقطوعة

الكثير من المواطنين يمكنهم الحصول علي رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ، من اجل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي السعودي ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بصرف الأموال ويمكنهم تصفح حساباتهم البنكية بصفة دورية من اجل عمل استعلام عن المقطوعة بشكل سرع. كما يتم إرسال رسالة إلكترونية في حالة الصرف والمقطوعة ليست مرتبطة بسنة معينة ويتم صرفها لمرة واحدة أو عدة مرات حسب حالة الأسرة وقرار الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول علي المقطوعة