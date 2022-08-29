ما موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر سبتمبر 2022 أهلية الضمان

قدمت المملكة العربية السعودية بعض المساعدات المالية، والإنسانية للمواطنين من خلال الضمان الإجتماعي المطور، وقد وضعت بعض الشروط الذي يجب توافرها داخل الأسرة حتى تتم عملية صرف المساعدة بشكل سهل، وحتي يتمكن المواطنين من شراء كل احتياجاتهم، والمرور بالأزمة الإقتصادية التي تمر بالبلاد.

ويعد نظام الضمان المطور من الأنظمة التي يبحث عنها الجميع من المواطنين في كل مكان في المملكة العربية السعودية حيث من خلال النظام يتم خدمة المواطنين بشكل شهري من متوسطين الدخل، وهناك بعد الزيادات على الدفعة المقبلة سوف تحدث وهو الخبر المفرح للجميع.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية موعد صرف الضمان الاجتماعي للمواطنين المحتاجين، وهو أول شهر أغسطس من عام 2022 الذي يوافق في الشهور الهجرية يوم 3 محرم عام 1444.

شروط التقديم للحصول علي الضمان الإجتماعي

يجب توافر بعض الشروط للحصول علي الدعم المالي التي تقدمه الوزارة البشرية للمواطنين، وكذلك المغتربين، ومن أهم هذه الشروط أن يكون المتقدم مقيم في السعودية بشكل دائم، وفي حالة زواج المرأة من زوج سعودي، وهي غير حاصلة علي الجنسية، وكذلك الأرامل، والمطلقات الغير حاصلين على الجنسية، ولكن لديهن أولاد من أزواجهن السعوديين بالإضافة إلي الدخل الشهري الذي تحصل عليه الأسرة لا يقل عن 1100 ريال سعودي حيث يكون نصيب كل فرد 550 ريال سعودي.

طريقة التسجيل للحصول على الضمان الاجتماعي

يتم التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة التنمية البشرية، والاجتماعية، والدخول علي الرابط التي توفره، وبعد الضغط عليه تظهر مجموعة معلومات لابد أن يقوم الفرد بإكمالها، وتكون عبارة عن دخل الأسرة الشهري، ومحل الإقامة، وعدد أفراد الأسرة، وبعدها إرسال الطلب، وسوف تصلك رسالة بعدها بفترة قصيرة.

نتائج استحقاق الحصول علي الضمان الإجتماعي

بعد انتهاء الأهالي، والمواطنين من تقديم الطلب للحصول ومعرفة متى ينزل الضمان الإجتماعي أعلنت الوزارة الخاصة بالتنمية البشرية، والاجتماعية عن موعد إعلان النتيجة، وعن الأفراد الذين يستحقون الدعم الذي تقدمه الدولة، وفي حالة رفض الطلب تقدم الوزارة السبب للمواطن.

الراتب الخاص بالضمان الاجتماعي المطور

يختلف الراتب المقدم لكل أسرة عن الأخري علي حسب عدد الافراد داخل الأسرة، والراتب الشهري الذين يحصلون عليه حيث يكون الراتب للأسرة المكونة من فردين فقط هو 2570 ريال سعودي أما في حالة كان عدد الأسرة أربعة أفراد أو أكثر فيكون المبلغ 3710 ريال سعودي لجميع المستحقين.

يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية من مستحقين الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية ومتابعة ذلك، ومن المتوقع أن يتم ايداع المبالغ المالية في الأول من شهر سبتمبر المقبل أى خلال أيام.