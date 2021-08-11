التعرف على مدة إجازة الرعاية للمولود أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين خلال الفترة الأخيرة، حيث أن هناك الكثير من الإجازات الي يحصل عليها العديد من الموظفين والتي من ضمنها إجازة “رعاية المولود”، وهي تختلف نوعاً ما عن إجازة “الأمومة”، وسنعرض في هذا المقال معرفة مدة إجازة رعاية المولود في السعودية وشروط التقديم عليها.

مدة إجازة رعاية المولود بالمملكة

وبالنسبة لمدة ة إجازة رعاية المولود بالمملكة العربية السعودية فقد حدد القانون الفرق بين إجازة “الأمومة” وإجازة “رعاية المولود”، حيث أنها تبدأ من تاريخ الولادة وحتى 70 يوماً، ويتم تقديمها قبل 28 يوماً قبل الوضع للولادة، بينما إجازة “رعاية المولود” تكون بإرادة المُعلمة بعد أن تحصل على إجازة الأمومة، والتي قد تكون بعدها مباشرة أو بعدها بمُدة كما ترغب، كما أنه من الممكن أن تكون الإجازة لمدة عام كامل.

الشروط المطلوبة للتقديم على إجازة رعاية المولود بالسعودية

أما عن الشروط المطلوبة للتقديم على إجازة رعاية المولود بالسعودية فقد حدد القانون عدة شروط لتتمكن المُعلمة من الحصول على إجازة “رعاية المولود” بعد الولادة، والتي تصل لـ70 يوما في إجازتها، وجاءت الشروط على النحو التالي: