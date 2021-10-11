معرفة برامج وفروع الجامعة السعودية الإلكترونية

التعرف على البرامج المتاحة بالجامعة السعودية الإلكترونية وفروعها أحد الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، حيث تعد الجامعة أحد المؤسسات التعليمية الحكومية التي تقدم التعليم العالي والتعلم مدى الحياه، والتي تقدم العديد من البرامج المتنوعة لتعزيز مفهوم التعلم المستمر والتعليم مدى الحياة، كما أنها تواكب رؤية المملكة “2030” وتدعم سوق العمل بكوادر بشرية قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وذلك من خلال أحد عشر فرعًا تغطي معظم مناطق المملكة العربية السعودية، وسنعرض في هذا المقال برامج وفروع الجامعة السعودية الإلكترونية.

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البرامج التعليمية بالجامعة السعودية الإلكترونية

وبالنسبة للبرامج البرامج التعليمية بالجامعة السعودية الإلكترونية فقد أتاحت الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس والدرسات العليا وهي كالأتي:

برامج كلية العلوم الإدارية والمالية.

برامج كلية الحوسبة والمعلوماتية.

برامج كلية العلوم الصحية.

برامج كلية العلوم والدراسات النظرية.

فروع الجامعة السعودية الإلكترونية بالسعودية

أما عن فروع الجامعة السعودية الإلكترونية بالسعودية فهي منتشرة بأغلب المدن والمناطق في المملكة وهي كالأتي: