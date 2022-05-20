يبحث الملايين من المواطنين السعوديين عن طريقة تُمكنهم من معرفة العنوان الوطني برقم الهوية بالمملكة العربية السعودية وذلك عبر محرك البحث الشهير جوجل Google، وتُعد هذه الخدمة أحد أهم الخدمات بحثًا من طرف المواطنين السعوديين على محركات البحث وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، فيس بوك، جوجل وغيرها من التطبيقات الأخرى، لكي يتمكنوا من أكتشاف أماكن تواجدهم على الخريطة، أهم ما يميز هذه الخدمة أنها تُعرض بشكل إلكتروني غير معقد لا يستهلك منك سوى دقائق معدودة، وقد اظهرت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة اهتمام واضح فيما يخص تطوير التحول الرقمي عبر الإعتماد على التقنية الحديثة والتكنولوجي في تقديم كل ما يهم المواطن بكافة الوزارات وذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية

القيام بالتوجة إلى الموقع الرسمي للإستعلام عن العنوان الوطني على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. إدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الخاص بك.

النقر على أيقونة ( التحقق من الهوية الوطنية الخاصة بك).

ومن هنا ستظهر لك كافة المعلومات والتفاصيل حول كيفية معرفة العنوان الوطني برقم الهوية.

كيفية معرفة العنوان الوطني برقم الجوال

حرصًا من المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، وذلك بغرض التسهيل على المواطنين في ظل رؤية السعودية 2030 إعتمادًا على التكنولوجيا والتقنية الحديثة، الآن نقدم لكم أعزائنا القُراء طريقة بسيطة لكيفية معرفة العنوان الوطني برقم الجوال كالتالي :-

التوجه إلى الموقع الإلكتروني للعنوان الوطني.

تسجيل اسم المستخدم وايضًا رقم الهوية.

إدخال كلمة المرور والرمز المرئي.

النقر على تسجيل الدخول.

البحث في قائمة الخدمات الرئيسية عن خدمة ( إدارة العنوان الوطني).

تسجيل رقم الجوال ثم كتابة رقم الهوية.

ستصلك الآن رسالة نصية على هاتفك المحمول.

قم بإدخال رقم الكود ثم الضغط على ( استعلام) لتظهر لك كافة المعلومات حول عنوانك الوطني.

معرفة العنوان الوطني عبر منصة أبشر

الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

الضغط على خدمات الأفراد الظاهرة بأعلى الصفحة الرئيسية.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة.

النقر على خيار ( البيانات الشخصية).

ليظهر لك جميع البيانات والمعلومات الشخصية بك ومنها عنوانك الوطني.

بهذا الشكل نكون قد اوضحنا لكم طريقة معرفة العنوان الوطني برقم الهوية وايضًا طريقة معرفة العنوان الوطني عن طريق رقم الجوال وذلك من خلال مقال اليوم نتمنى مشاركة موضوعنا ومعرفة ارائكم القيمة.