معرفة الأرقام المسجلة باسمي برقم الهوية زين 1444.. بأكثر من طريقة

قد لا يعرف البعض ما هي شركة stc فهي واحده من اكبر شركات الاتصالات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم خدمات الإنترنت للمواطنين وخدمات أخرى كثيره ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض بالسعودية وتم تأسيسها عام 1998 م ،وهى توفر عروض متميزة لعملائها من حين لآخر وهذا تحديداً ما يجعلها الخيار الأول لدى كثير من المواطنين السعوديين ويتناول هذا المقال تفاصيل حول معرفة الأرقام المسجلة في الشركة.

معرفة الأرقام المسجلة بأسمى stc

يمكنك معرفة الأرقام المسجلة بتسمك في الشركة بكل سهولة من خلال:

إرسال رسالة نصية على رقم 900. تحتوى الرسالة على رقم 9988. يوف يصلك بعدها رسالة على هاتفك بكافة الأرقام المسجلة باسمك.

يمكنك معرفة ذلك من خلال تطبيق mystc فمن خلال هذا التطبيق يمكنك استعراض الأرقام المسجلة على الفور.

كيفية معرفة الأرقام المسجلة بأسمى جميع شركات الاتصال

يمكنك معرفة ذلك بكل سهولة من خلال الخدمة التي تقدمها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهى خدمة عدد شرائح الاتصالات المتنقلة المسجلة باسم المشترك، وهذه الخدمة تساعدك في معرفة الأرقام المسجلة باسمك في شركة زين وليبارا و موبايل وstc، وهذه الخطوة مهمة للتأكد من أنه لا يوجد شرائح أخرى مسجله باسم المشترك وهو ليس على علم بها وهذه الخدمة متوفرة في كافة شركات الاتصال الموجودة بالسعودية ويمكنك معرفة ذلك من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية أي شركة زين عبر:

إرسال رسالة فارغه على رقم 700123.

شركة اتحاد اتصالات موبايلي عن طريق إرسال رسالة فارغة على رقم 616166.

شركة فيرجن عبر إرسال رسالة فارغة على رقم 309985.

شركة ليبارا عبر إرسال رسالة على رقم 1755 تحتوى على ID.

كيف أعرف الأرقام المسجلة بأسمى stc برقم الهوية

من خلال الرابط المخصص لذلك يمكنك معرفة الأرقام بالمسجلة باسمك في stc وذلك من خلال رقم الهوية الخاصة بك، وذلك ليتم حماية خصوصيتك وعدم استخدام بياناتك دون علمك وتلك الخدمة مقدمه من هيئة خدمات الإتصالات وتقنية المعلومات وتتم عملية الاستعلام من خلال إتباع الخطوات التالية: