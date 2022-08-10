معرفة الآيبان من رقم الحساب الراجحي 1444.. بأكثر من طريقة

معرفة الآيبان من رقم الحساب الراجحي من أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن حسابك حيث رقم الآيبان هو عبارة عن رقم عالمي خاص بالفرد في البنك الراجحي، وكل رقم في هذا الرقم يرمز لشئ معين فهو يتكون من رقم يرمز إلى الحساب المصرفي وآخر يرمز إلى البلد ومجموعة من البيانات الأخرى مثل أرقام المعرف المصرفي ورمز البلد SA ورقم الحساب الشخصي للعميل والرمز الحرفي، وهو مكون من رقمين وقبل رقم الآيبان تسبقه كلمة ترمز ال 15 الحساب المصرفي الدولي وهى IBAN ورقم الآيبان بوجه عام يساعدك في عملية التحويل البنكي بين بنوك العالم، ويتناول المقال الكثير من المعلومات حول هذا الرقم .

معرفة رقم الآيبان من خلال صراف الراجحي

يمكنك معرفة الرقم بكل سهوله من خلال الصراف الآلي كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات الآتية وهى:

يجب الدخول إلى قائمة العنوان البريدي في الصراف الآلي. ثم يتم كتابة رقم الهاتف الشخصي في العنوان البريدي. بعدها تصلك رسالة على هاتفك بها رقم الآيبان الخاص بك.

معرفة رقم الآيبان الراجحي من رقم الحساب

يمكنك معرفة رقم الآيبان من خلال رقم الحساب الخاص بك وذلك عبر إتباع الخطوات الآتية:

يجب الدخول أولا على الموقع الرسمي الخاص بالبنك الراجحي. ثم كتابة رقم الحساب الخاص بالفرد ثم الضغط على مراجعة كشف الحساب. بعدها يظهر رقم الآيبان المراد معرفته.

معرفة رقم الآيبان من خلال الراجحي مباشر

يمكنك معرفة الرقم بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للبنك الراجحي وذلك عبر الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالبنك.

ثم من بين الخيارات المتاحة ويتم اختيار خدمة مباشر أفراد.

ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة مرور خاصه به.

الضغط على تفاصيل الحساب وبعدها تظهر صفحة التفاصيل وموجود بها رقم الآيبان.

معرفة رقم الحساب من الآيبان

رقم الحساب الخاص بالعميل يمكن معرفته من خلال رقم الآيبان الخاص بالحساب المصرفي أي أنه يمكنك معرفة رقم الحساب من خلاله بكل سهولة فقط عليك إتباع الخطوات الآتية:

على افتراض أن رقم الايبان هو sa7020000001234567891234 يتم حذف الخانات فيصبح الرقم sa702000000 فسوف يتبقى رقم الحساب الخاص بالعميل وهو المكون من 13 رقم فقط وهو 1234567891234.

استخراج رقم الآيبان الراجحي برقم الهوية

من خلال أي فرع من فروع البنك الموجودة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يمكنك معرفة رقم الآيبان الخاص بك من خلال الهوية الوطنية وذلك من خلال الخطوات الآتية: