بأكثر من من 60 ألف عنوان أنطلاق فعاليات معرض المدينة المنورة للكتاب 2023 بمشاركة 300 دار نشر

تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية أهداف رؤية السعودية 2030، لذلك انطلق معرض المدينة المنورة للكتاب والذي شارك فيه أكثر من 300 دار للنشر، وذلك يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023، حيث ضم العديم من الكُتاب والشعراء والأدباء و الكثير من المثقفين، وقدموا العديد من الندوات التثقيفية وكان من إحدى هذه الندوات ندوة بعنوان “المدينة المنورة في عيون الرحالة فى الغرب” حيث أن هذا المعرض لم يقتصر فقط على السعوديين ولكن الكتاب من جميع أنحاء العالم، ومن ضمن فعاليات هذا المعرض تم تقديم العديد من ورش العمل والشعر الذي ألقاه الشاعر حسن الزهراني الحاصل على جائزة الشارقة في الشعر.

معرض المدينة المنورة للكتاب

يعتبر معرض المدينة المنورة للكُتاب ثاني المعارض التي أقيمت في البلاد، وذلك ضمن مبادرة ” معارض الكتاب” التي ألقت رواجًا كبيرًا، حيث قال المدير التنفيذي للهيئة أن المعرض الأول ازداد به عدد الزوار وحقق حجم معرفي ضخم مما شجعه على إقامة معرض المدينة المنورة للكتاب.

أقيم معرض المدينة المنورة على مساحة ١٥ألف متر مربع، مما أتاح الفرصة للقيام بالعديد من الفعاليات؛ ففي اليوم الأول تم عمل عرض مسرحي يبين أهداف المعرض التي تساعد في عملية النشر الحديث.

هيّج الشوق شذى طيبة الطيبة 💚

والنور يأوي إليها في أوسع مدى بين أيديكم البرنامج الثقافي

لـ #معرض_المدينة_المنورة_للكتاب_2023 — معارض الكتاب في السعودية (@SaudiBookFair) May 17, 2023

فعاليات المعرض

يحقق المعرض مواكبة التقدم الثقافي، مما يعزز الجانب الإبداعي لدى الأطفال والكبار عن طريق العديد من الأنشطة التي ستقدم من خلاله، ومنها المسرحيات والندوات التثقيفية وإجراءات التحاور بين الكتاب السعوديين والقادمين من جميع أنحاء العالم، كما أنه يقدم العديد من المسرحيات وورش العمل، ويوجد به العديد من الشعراء العرب وسيكون لهم دور في إبهار الأوروبين بلغتنا الجميلة.

يسمح المعرض للكُتاب السعوديين بعرض كتبهم داخل المعرض وذلك من خلال توفير ٢٠٠عنوان لهم، وكذلك تواجد مساحة خاصة بغرض القراءة للأشخاص الراغبين في قراءة الكُتب الخاصة بهم، كما أنه يتواجد أنشطة مخصصة للصم والبكم حتى يستفيد هؤلاء الفئة من المعرض لجعل حياتهم أسهل.