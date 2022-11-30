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معرض القهوة والشيكولاتة 2022 الرياض “ع الحلوة والمرة” خطوات حجز التذاكر من “ticketingboxoffice” فعاليات بمذاق ممتع

أمل ناجي

يُعتبر معرض القهوة والشيكولاتة 2022 الرياض واحد من أهم وأبرز الأحداث السنوية التي يهتم بها الكثير بالمملكة في نسخته الثامنة، حيث يشارك به مجموعة كبيرة جدًا من الجهات المختلفة سواء كانت الجهات المحلية أو الجهات الدولية، والتي قد تصل إلى 300 جهة، وقد انطلق المعرض من يوم 29-11-2022 على أن ينتهي يوم 3-12-2022.

معرض القهوة والشيكولاتة 2022 الرياض

معرض القهوة والشيكولاتة 2022 الرياض

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معرض القهوة والشيكولاتة 2022

يضم معرض القهوة والشيكولاتة 2022 مجموعة كبيرة من العلامات التجارية المختلفة، ومن اهداف المهرجان توفير وتبادل الخبرات المختلفة ما بين منتجي القهوة المحترفين حول العالم.

معرض القهوة والشيكولاتة 2022 الرياض

حجز تذاكر معرض القهوة والشوكولاته الدولي الرياض 2022

يُمكنك القدوم لحجز تذاكر المعرض الخاص بالقهوة والشوكولاته، وذلك للمشاركة في الفعاليات الكبيرة للمعرض و بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :

  • اولًا عليك الذهاب مباشرةً إلى الموقع الرسمي الخاص ل معرض القهوة والشوكولاته.
  • بعد الدخول إلى الموقع قم بالضغط على الخانة الظاهرة أمامك وهي الحساب.

  • بعدها قم بالتسجيل وذلك بواسطة كتابة كافة البيانات المطلوبة منك في الخانة.
  • ثم قم بالنقر على خانة أنا لست روبوت الظاهرة أمامك.
  • في النهاية قم بالضغط على خانة التسجيل لإتمام الأمر بنجاح.

معرض القهوة والشيكولاتة 2022 الرياض معرض القهوة والشيكولاتة 2022 الرياض

خطوات حجز تذاكر معرض الشيكولاته من تكت بوكس

وفر معرض القهوة والشوكولاتة طريقة لحجز التذاكر الخاصة بالمعرض وذلك من خلال تتبع النقاط التالية :

  • أولًا عليك الدخول إلى الموقع الخاص بالتذاكر ticketingboxoffice .
  • بعدها اختر الخانة المتواجدة أمامك و الخاصة بتاريخ الحدث هذا.

  • ثم أنقر على خيار شراء التذاكر الظاهر أمامك .
  • بعدها اختر تذكرة معرض القهوة والشوكولاته.
  • في النهاية قم بالنقر على الخانة الظاهرة أمامك مرة ثانية وهي خانة شراء التذاكر.

معرض القهوة والشيكولاتة 2022 الرياض معرض القهوة والشيكولاتة 2022 الرياض

  • ملحوظة عليك اتباع كافة التعليمات الظاهرة أمامك والخاصة بدفع كافة الرسوم بعد ذلك عليك الاحتفاظ بها وذلك للدخول بها إلى المعرض.
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أمل ناجي

ليسانس أداب اجتماع اعمل في الكتابة بالمواقع الإخبارية

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