“انطلاق” معرض القهوة والشوكولاتة الرياض 2022-1444 “النسخة الثامنة” يجمع أكثر من 300 جهة محلية ودولية “Coffee & Choco Expo”

يعد معرض القهوة والشوكولاتة من أبرز وأهم الفعاليات السنوية في المملكة العربية السعودية، حيث يشارك فيه عدد كبير من الجهات المحلية والدولية، والتي يمكن أن تصل إلى ثلاث مئة جهة وهناك أيضًا مجموعة غنية من العلامات التجارية والغرض من المهرجان ليس فقط تقديم علامات تجارية جديدة، ولكن أيضًا لتبادل الخبرات بين منتجي القهوة حول العالم، لذلك سنناقش كيفية حجز تذاكر المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة.

خطوات حجز تذاكر معرض القهوة والشوكولاتة الرياض

للمشاركة في أنشطة معرض القهوة والشوكولاتة، يمكنك طلب التذاكر عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

في البداية انتقل مباشرة إلى الرابط الرسمي لبرنامج Coffee and Chocolate Show.

ومن ثم اضغط على خانة الحساب، ثم قم بالتسجيل عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

بعد ذلك انقر فوق مربع “أنا لست روبوتًا”، ثم انقر فوق مربع “تسجيل”.

اتبع جميع تعليمات دفع الضرائب واحفظها للعرض عند دخول العرض.

ضيافتكم واجبة وقهوتنا والمة 🤩

في #معرض_القهوة_والشوكولاتة 🗓 29 نوفمبر الى 3 ديسمبر

📍مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض RICEC

⏰ من 2:00 م الى 12:00 بعد منتصف الليل احجز تذكرتك 🎟https://t.co/gEF9EiFIaA pic.twitter.com/zYuMBJQzMg — Coffee & Choco Expo (@CandCExpo) November 30, 2022

أسعار تذاكر معرض القهوة والشوكولاتة

تتراوح الأسعار من 40 ريال سعودي إلى ثلاث مئة وتسعون ريال سعودي.

طرق التواصل مع المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة الرياض

للتواصل مع المسؤولين عن معرض القهوة الدولي يمكنك القيام بذلك بالطرق التالية:

يمكنك الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني عن طريق البريد إلى info@candexpo.com

تواصل عبر الهاتف +966 920002081.

اليوم تبدأ تحديات منصة Chocolate Makers

مع عدد من الطهاة ، شاركوهم المنافسة وصوتوا للفائز 😍#معرض_القهوة_والشوكولاتة 🗓 29 نوفمبر الى 3 ديسمبر

📍مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض RICEC

⏰ من 2:00 م الى 12:00 بعد منتصف الليل احجز تذكرتك 🎟https://t.co/gEF9EiFIaA pic.twitter.com/BKjQYmCyHz — Coffee & Choco Expo (@CandCExpo) November 30, 2022

يمكنك التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي سواء كانت فيسبوك أو تويتر أو انستجرام.

شاركونا صور من زيارتكم اليوم في #معرض_القهوة_والشوكولاتة 🗓 29 نوفمبر الى 3 ديسمبر

📍مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض RICEC

⏰ من 2:00 م الى 12:00 بعد منتصف الليل 🎟 احجز تذكرتكhttps://t.co/gEF9EinyWs pic.twitter.com/lMoZEXqTDN — Coffee & Choco Expo (@CandCExpo) November 29, 2022

شروط دخول صالة عرض الشوكولاتة والقهوة الرياض

قدم المعرض عدة مزايا لمن يرغب في زيارته:

تم توفير مواقف سيارات داخل المعرض.

وقد أتاح المعرض فرصة زيارة ذوي الاحتياجات الخاصة.

منتظرينكم اليوم بحماس أكبر!

كونوا بالموعد. We are pretty excited to see you.

Be there on time#معرض_القهوة_والشوكولاتة 🗓 29 نوفمبر الى 3 ديسمبر

📍مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض RICEC

⏰ من 2:00 م الى 12:00 بعد منتصف الليل 🎟 احجز تذكرتكhttps://t.co/gEF9EiFIaA pic.twitter.com/pQy17I1IhC — Coffee & Choco Expo (@CandCExpo) November 30, 2022

تم السماح للراغبين في الزيارة بشراء التذاكر إلكترونياً.

إنه متاح لجميع الأعمار ويوفر جميع الإجراءات لضمان سلامة الزوار.

جميع أنشطتها مناسبة لجميع أفراد الأسرة.

معرض القهوة والشوكولاتة الرياض

يعد المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة من أكبر الفعاليات السنوية لمنتجي القهوة والشوكولاتة ومشتقاتها.

حيث يتم عرض أبرز العلامات التجارية في المعرض، ويشار إلى أن المهرجان انطلق ليس فقط لتسويق العلامات التجارية العالمية والمحلية، ولكن أيضًا لتبادل الخبرات وللتعريف بالمنتجات الجديدة، وتقام المسابقات خلاله.