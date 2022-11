“انطلاق” معرض القهوة والشوكولاتة الرياض 2022-1444 “النسخة الثامنة” يجمع أكثر من 300 جهة محلية ودولية “Coffee & Choco Expo”

يعد معرض القهوة والشوكولاتة من أبرز وأهم الفعاليات السنوية في المملكة العربية السعودية، حيث يشارك فيه عدد كبير من الجهات المحلية والدولية، والتي يمكن أن تصل إلى ثلاث مئة جهة وهناك أيضًا مجموعة غنية من العلامات التجارية والغرض من المهرجان ليس فقط تقديم علامات تجارية جديدة، ولكن أيضًا لتبادل الخبرات بين منتجي القهوة حول العالم، لذلك سنناقش كيفية حجز تذاكر المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة.

للمشاركة في أنشطة معرض القهوة والشوكولاتة، يمكنك طلب التذاكر عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

تتراوح الأسعار من 40 ريال سعودي إلى ثلاث مئة وتسعون ريال سعودي.

للتواصل مع المسؤولين عن معرض القهوة الدولي يمكنك القيام بذلك بالطرق التالية:

قدم المعرض عدة مزايا لمن يرغب في زيارته:

منتظرينكم اليوم بحماس أكبر!

كونوا بالموعد.

We are pretty excited to see you.

Be there on time#معرض_القهوة_والشوكولاتة

🗓 29 نوفمبر الى 3 ديسمبر

📍مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض RICEC

⏰ من 2:00 م الى 12:00 بعد منتصف الليل

🎟 احجز تذكرتكhttps://t.co/gEF9EiFIaA pic.twitter.com/pQy17I1IhC

