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“انطلاق” معرض القهوة والشوكولاتة الرياض 2022-1444 “النسخة الثامنة” يجمع أكثر من 300 جهة محلية ودولية “Coffee & Choco Expo”

سها ناجي

يعد معرض القهوة والشوكولاتة من أبرز وأهم الفعاليات السنوية في المملكة العربية السعودية، حيث يشارك فيه عدد كبير من الجهات المحلية والدولية، والتي يمكن أن تصل إلى ثلاث مئة جهة وهناك أيضًا مجموعة غنية من العلامات التجارية والغرض من المهرجان ليس فقط تقديم علامات تجارية جديدة، ولكن أيضًا لتبادل الخبرات بين منتجي القهوة حول العالم، لذلك سنناقش كيفية حجز تذاكر المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة.

معرض القهوة والشوكولاتة الرياض
معرض القهوة والشوكولاتة الرياض
معرض القهوة والشوكولاتة الرياض

خطوات حجز تذاكر معرض القهوة والشوكولاتة الرياض

للمشاركة في أنشطة معرض القهوة والشوكولاتة، يمكنك طلب التذاكر عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

معرض القهوة والشوكولاتة الرياض
معرض القهوة والشوكولاتة الرياض
  • في البداية انتقل مباشرة إلى الرابط الرسمي لبرنامج Coffee and Chocolate Show.
  • ومن ثم اضغط على خانة الحساب، ثم قم بالتسجيل عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.
  • بعد ذلك انقر فوق مربع “أنا لست روبوتًا”، ثم انقر فوق مربع “تسجيل”.
  • اتبع جميع تعليمات دفع الضرائب واحفظها للعرض عند دخول العرض.

أسعار تذاكر معرض القهوة والشوكولاتة

تتراوح الأسعار من 40 ريال سعودي إلى ثلاث مئة وتسعون ريال سعودي.

معرض القهوة والشوكولاتة الرياض
معرض القهوة والشوكولاتة الرياض

طرق التواصل مع المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة الرياض

للتواصل مع المسؤولين عن معرض القهوة الدولي يمكنك القيام بذلك بالطرق التالية:

معرض القهوة والشوكولاتة الرياض
معرض القهوة والشوكولاتة الرياض
  • يمكنك الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني عن طريق البريد إلى info@candexpo.com
  • تواصل عبر الهاتف +966 920002081.

  • يمكنك التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي سواء كانت فيسبوك أو تويتر أو انستجرام.

شروط دخول صالة عرض الشوكولاتة والقهوة الرياض

قدم المعرض عدة مزايا لمن يرغب في زيارته:

معرض القهوة والشوكولاتة الرياض
معرض القهوة والشوكولاتة الرياض
  • تم توفير مواقف سيارات داخل المعرض.
  • وقد أتاح المعرض فرصة زيارة ذوي الاحتياجات الخاصة.

  • تم السماح للراغبين في الزيارة بشراء التذاكر إلكترونياً.
معرض القهوة والشوكولاتة الرياض
معرض القهوة والشوكولاتة الرياض
  • إنه متاح لجميع الأعمار ويوفر جميع الإجراءات لضمان سلامة الزوار.
  • جميع أنشطتها مناسبة لجميع أفراد الأسرة.
معرض القهوة والشوكولاتة الرياض
معرض القهوة والشوكولاتة الرياض

معرض القهوة والشوكولاتة الرياض

يعد المعرض الدولي للقهوة والشوكولاتة من أكبر الفعاليات السنوية لمنتجي القهوة والشوكولاتة ومشتقاتها.

معرض القهوة والشوكولاتة الرياض
معرض القهوة والشوكولاتة الرياض

حيث يتم عرض أبرز العلامات التجارية في المعرض، ويشار إلى أن المهرجان انطلق ليس فقط لتسويق العلامات التجارية العالمية والمحلية، ولكن أيضًا لتبادل الخبرات وللتعريف بالمنتجات الجديدة، وتقام المسابقات خلاله.

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سها ناجي

اسمي سها ناجي .. بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية ..
أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..

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