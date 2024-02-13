معرض الغذاء العالمي.. “عجوة المدينة المنورة” تتألق في برلين

أعادت شركة “تراث المدينة”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، استعراض منتجاتها في معرض الغذاء في العاصمة الألمانية برلين، وجذبت عجوة المدينة المنورة بشكل خاص ومختلف، إلى جانب منتجات التمور السعودية بشكل عام.

معرض الغذاء العالمي-مصدر الصورة: واس

أقامه المركز الوطني

مشاركة الشركة جاءت عبر معرض موحد أقامه المركز الوطني للتمور لعدد من منتجي التمور في المملكة في هذا المعرض العالمي. تم عرض منتجات التمور المصنعة وغير المصنعة الشهيرة في المملكة، مثل العجوة والسكري والخلاص والمبروم والمجدول. عجوة المدينة المشهورة في الغذاء العالمي بلونها الأسود الداكن وطعمها المميز لفتت أنظار العالم نحو هذا النوع من التمور.

شركة تراث المدينة تهدف إلى استعراض التمور ذات الجودة العالية في المعارض العالمية وفتح مزيد من منافذ التسويق لتمور المملكة بمختلف أنواعها في أنحاء متفرقة من العالم. تمور المملكة تُعد الأعلى جودة من بين التمور المنتجة في العالم.

معارض الغذاء

معرض “لوجستك الفاكهة” يعد أحد أشهر معارض الغذاء على الصعيد العالمي، ويهتم بتصنيع المنتجات الغذائية الطازجة ووصولها للأسواق العالمية. يشارك في المعرض أكثر من 90 دولة تستعرض منتجاتها الغذائية الوطني.