معرض الصقور والصيد 2021 طريقة الحصول على التذاكر وشراء الأسلحة

يعتبر معرض صيد الصقور السعودي معرضاً هاماً يجمع العديد من هواة الصيد وتربية الصقور، ويمكن للمتقدم الحصول على رخصة لحمل وشراء السلاح، وقد افتتح نادي الصقور موقعًا إلكترونيًا مخصصًا، ووفقًا لشروط النادي، يجب على المتقدمين الحصول على تصريح لحمل وشراء الأسلحة و أيضا للحصول على التذاكر، وسنوضح عبر “نجوم مصرية” طريقة الحصول على التذاكر وشراء الأسلحة في معرض الصقور والصيد 2021

معرض الصقور والصيد:

من المعارض المهمة التي تهم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يأتون إلى الرياض للتعرف على آخر التطورات في معرض الصقور وفي مجال الأسلحة وكيفية شرائها. لذلك تم إطلاق منصة خاصة بالنادي بالتعاون مع سدايا “الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي”، ويمكن من خلالها حجز تذاكر الأسلحة.

منصة نادي الصقور لشراء الأسلحة:

تم إطلاق منصة نادي الصقور للحصول على تذاكر أسلحة، مما يسمح للناس بدخول أماكن الأسلحة دون الحاجة إلى شراء الأسلحة، ويمكنك أيضًا الحصول على تذاكر دخول إلى قاعة معرض الصقور والصيد، في نفس السياق يمكن للأفراد الدخول إلى المنصة لإنشاء حساب والحصول على جميع الخدمات التي يقدمها المعرض.

حجز تذاكر نادي الصقور: