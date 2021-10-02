مواعيد فتح معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 وأهم فعالياته

تشهد المملكة العربية السعودية الآن قيام معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، الذي يعد أحد أكبر التجمعات الثقافية التي تضم العديد من دور النشر وابداعات الكتاب في شتى المجالات ومن مختلف الدول، حيث أقيم حفل الافتتاح أمس الأول من أكتوبر على يد وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بتوجيه ورعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، تحت شعار “وجهة جديد، وفصل جديد”،

مواعيد تدشين معرض الرياض الدولي للكتاب بالموسم 2021

من المقرر أن تستمر فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب في الموسم الحالي لمدة 10 أيام، بدءً من يوم الجمعة الماضية 1 أكتوبر 2021 إلى يوم الأحد المقبل الموافق 10 من شهر أكتوبر 2021، بينما يبدأ نشاط المعرض يوميا خلال أيام إقامته من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

فعاليات المعرض

في الواقع، يضم معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام 2021، مجموعة من الفعاليات المميزة منها ما يأتي:

أولاً، البرنامج الثقافي : والذي يشمل مجموعة من الندوات الثقافية والأدبية والشعرية المتنوعة.

: والذي يشمل مجموعة من الندوات الثقافية والأدبية والشعرية المتنوعة. وكذلك جناح الطفل : ويقدم هذا الجناح الأنشطة التي تتعلق بثقافة الطفل ونشأته على بنية سليمة وتطوير مهاراته المعرفية وقدراته الاستيعابية.

: ويقدم هذا الجناح الأنشطة التي تتعلق بثقافة الطفل ونشأته على بنية سليمة وتطوير مهاراته المعرفية وقدراته الاستيعابية. البرامج الثقافية والفعاليات النوعية : وهي البرامج التي تعتبر نافذة العالم التي ينظر من خلالها ليتعرف على الثقافة السعودية الجليلة.

: وهي البرامج التي تعتبر نافذة العالم التي ينظر من خلالها ليتعرف على الثقافة السعودية الجليلة. ورش العمل: وهي فعالية تقام على يد نخبة من المتخصصين في مجالات المواهب الإبداعية مثل الفن التشكيلي، القراءة، النشر، الكتابة، والترجمة مما يعمل على زيادة مهارات الزوار وتوسع وعيهم المعرفي.

محتويات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021

تجدر الإشارة إلى أن الرياض الدولي للكتاب يعد أحد أكبر المعارض التي تدشن سنوياً على أرض المملكة العربية السعودية، في اطار اهتمام المملكة بقطاع الكتابة والنشر اهتماما خاصاً تبلغ قيمة الاستثمار فيه 4.5 مليار ريال سعودي لكل سنة، لذا يشارك فيه هذا العام ما يزيد عن 28 دولة من مختلف أنحاء العالم بواقع 1000 دار نشر تساهم في ثراء محتوى المعرض ونجاح فعالياته.