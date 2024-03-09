“معجزة معمارية”: السعودية تبهر العالم بافتتاح أول مسجد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تم افتتاح أول جامع في العالم يستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أول أمس الخميس، وذلك بمبادرة من سيدة الأعمال وجنات محمد عبد الواحد كهدية لروح زوجها الراحل.

سيدة الأعمال وجنات محمد عبد الواحد وأول مسجد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد - مصدر الصورة: تصميم خاص بكاتب المقال

المسجد يغطي مساحة تقدر ب 5600 متر مربع وقد استغرق الانتهاء من بنائه حوالي 6 أشهر باستخدام 4 طابعات من إنتاج شركة Guanli الصينية.

وأكدت وجنات محمد عبد الواحد أنها كسيدة أعمال سعودية، أرادت المساهمة في تقديم هذه التقنية الحديثة إلى المملكة، وجاءت فكرة بناء الجامع كهدية لروح زوجها الراحل بهدف أن يكون أول جامع في العالم يُنشأ بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد.

بُني بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بتكلفة 20 مليون ريال..

سيدة سعودية تُهدي زوجها الراحل جامع هو الأول من نوعه في العالم

عبر:@sultan_mr_ pic.twitter.com/APYNfIRSx2 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 8, 2024

وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا والبناء الحديث وتعتبر خطوة في مجال الابتكار المعماري وممارسات البناء المستدامة في المملكة والمنطقة.

وأفادت سيدة الأعمال السعودية وجنات محمد عبد الواحد، في تصريحات سابقة بأن تكلفة بناء المسجد بلغت حوالي 20 مليون ريال سعودي.