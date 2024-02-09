معالي المستشار تركي ال الشيخ يحقق المركز الأول في قائمة 50 شخصية بارزة في عالم الفنون القتالية

احتل المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GeA ) المركز الأول في قائمة أكثر 50 شخصية بارزة ومؤثرة في عالم الملاكمة وفنون القتال المختلطة (MMA)، ضمن تصنيف صحيفة اندبندت الانجليزية.

وجاء التصنيف بعد استضافة المملكة ممثلة بـ”موسم الرياض” للعديد من البطولات العالمية في مجال الملاكمة وفنون القتال المختلطة، وكان له دور أساس في العمل على تلك الانتدابات من خلال عقد العديد من الشراكات والاتفاقيات التي بموجبها تم انتداب العديد من نخبة نجوم اللعبة في تلك المجالات.

وساعد في دعم المجال من خلال نشر العديد من الإعلانات الإبداعية التي حققت مشاهدات تخطت المليون على مستوى العالم، ما أعاد تعريف هذه الرياضة في أوساط المهتمين بها حول العالم، إلى جانب استقطاب فئات جديدة من الجماهير في منطقة الشرق الأوسط، ودعم استخدام أحدث التقنيات الإنتاجية في القطاع.

وذلك بالإضافة إلى نقل تلك البطولات عالميا عبر العديد من الشراكة مع أكبر القنوات التلفزيونية والمنصات الالكترونية المختصة، وعرضها في أكثر من 100 دولة في العالم.