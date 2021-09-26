معالي المستشار تركي آل شيخ يعلن افتتاح ومسيرة موسم الرياض يوم ٢٠ أكتوبر

في إطار الاهتمام المتزايد بالشباب والترفيه لكافة افراد الأسرة، تستعد المملكة العربية السعودية لإقامة موسم الرياض هذا العام، ومن المتوقع أن يكون أكثر إبهاراً وجذباً للجمهور عن العام الماضي بالرغم من تحقيقه نجاحاً منقطع النظير، فموسم الرياض يعد حدثاً سياحياً مبهراً للجمهور العربي من السعودية ومن كافة الدول العربية.

المملكة العربية السعودية تنافس أشهر بقاع الترفيه في الوطن العربي

أصبحت المملكة العربية السعودية تنافس وبشدة البقاع الترفيهية الشهيرة في الوطن العربي التي طالما سافر إليها الجمهور العربي ومنهم السعوديون أنفسهم، فلم يعد السعوديون بحاجه للسفر للخارج لقضاء الإجازات والترفيه كما كان يحدث في الماضي. كما يتيح موسم الرياض المزيد من فرص العمل للشباب السعودي في مختلف القطاعات والصناعات.

تقدم هيئه الترفيه كل ماهو مبهر وجذاب للجمهور من حفلات ومسرحيات وملاهي ومعارض وألعاب نارية، وتعتبر إدارة كل هذه الفعاليات بكفاءة شديدة تحدي مع التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، مما يتطلب مجهود مضاعف للسيطرة على هذا العدد الكبير من الجمهور أثناء حضور الفعاليات والتجهيز لها.

اهتمام موسم الرياض بإبداع المرأة العربية

يهتم موسم الرياض هذا العام بإبداع المرأة العربية، ويتيح لها عرض إبداعاتها في مختلف المجالات واللاتي يبدأن طريقهن و يحتجن إلى الدعم و التشجيع. كما وجه المستشار تركي آل الشيخ دعوة للمصممات المبدعات المصريات في مجالات الموضة و الحلي والأطعمة وغيرها للمشاركة في فعاليات موسم الرياض عبر صفحات التواصل الإجتماعي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الفعاليات في المؤتمر الصحفي يوم ٤ أكتوبر.